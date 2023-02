Dansker skudt på tropeø: Børn forældreløse efter dobbeltdrab

Uopklaret skuddrab på 45-årig eksil-dansker og hans hustru efterlader to små børn uden forældre på Filippinerne

Kun i Ekstra Bladet

En specialgruppe af politifolk graver nu i baggrunden for skuddrabene for to uger siden på en 45-årig dansker, hans hustru og en veninde på den filippinske tropeø Negros.

Ægteparrets lig blev natten til 8. februar fundet ved siden af en forulykket motorcykel i vejkanten i området Barangay Balugo i nærheden af deres lejebolig i Dumaquete.