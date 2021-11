Dansker tiltalt for brutalt dobbeltdrab: - Så bare fodbold

En dansk mand mistænkes for at have dræbt sin kone og datter i Nigeria. Efter tre år med ballade er retssagen nu i gang, og danskeren nægter sig skyldig

Siden 5. april 2018 har en dansk mand været mistænkt for at kvæle og dræbe sin kone, Zainab Ali-Nielsen, og datteren, Petra.

Retssagen er trukket i langdrag som følge af først en skandale om en falsk retsmediciner og senere coronavirus. Men nu er den kommet i gang, og danskeren kom tirsdag med sin forklaring af hændelsesforløbet.

Danskeren er tiltalt for at at kvalt sin kone og sin treårige datter, men nægter sig skyldig. Han mener, at der var tale om en gasulykke.

Det skriver det lokale medie Channels TV.

I retten forklarede han, at alt var som det plejede i hjemmet 4. april. Dagen før Zainab Ali-Nielsen, og datteren, Petra. blev fundet dræbt. Danskeren så efter sigende en vigtig fodboldkamp i tv, og konen valgte at se den med ham. Også selv om hun ikke interesserer sig for fodbold.

'Fantastisk forhold'

Parret gik ifølge den tiltalte dansker i seng sammen, inden de blev vækket af datten klokken 02.30 om natten. Hun var sulten og ville se tegnefilm.

Det fik hun angiveligt lov til, og de lavede mad til hende.

Efterfølgende forklarer danskeren, at han gik ind i stuen og spurgte barnepigen, hvor konen var henne. Det vidste hun ikke, og så gik han ud i køkkenet, hvor han efter sigende fandt både datteren og konen døde på gulvet i en stærk gaslugt.

Efterfølgende blev politiet tilkaldt, og danskeren blev anholdt.

I slutningen af oktober forsikrede danskeren på et andet retsmøde, at han var uskyldig.

- Jeg har ikke dræbt min kone og datter. Vi havde et fantastisk forhold. Hendes dedikation og evne til at arbejde hårdt drog mig tættere til hende, og hun gjorde alt for at opnå sine drømme, lød det ifølge nigerianske The Guardian fra danskeren.

Politiet: Tæskede hende ihjel

Den forklaring er noget anderledes end politiets teori. De har tidligere forklaret, at de har mistanke om, at han tæskede sin kone ihjel og kvælte datteren efterfølgende.

Drabet fandt sted sent om natten 5. april i parrets hjem i den nigerianske by Abuja ,og den danske statsborger har været tilbageholdt af de nigerianske myndigheder siden april 2018.

Selv nægter han sig skyldig, men under et tidligere retsmøde har anklageren fremlagt flere beviser mod danskeren.

Politiinspektør og efterforskningsleder Babashola Afolayan var første mand på gerningsstedet, og han forklarede i retten, at han kun fandt den 53-årige dansker, da han ankom til parrets hjem.

Han forklarede også, at konen, der går under kunstnernavnet Alizee, ved flere lejligheder har meldt danskeren for vold.

- Den 18. juli 2017 kom den anklagedes kone omkring klokken to og klagede over, at han omkring klokken et skubbede hende ned i sengen og holdt fast om hendes hals, mens han slog hende. Det var tale om et voldeligt overfald mod kvinden. Hun fortalte også, at hun havde været udsat for vold tre gange tidligere, forklarede Babashola Afolayan. ifølge det nigerianske medie Ripples Nigeria.

Ville slette beviser

Babashola Afolayan forklarede videre, at Zainab Ali-Nielsen mistænkte sin mand for at være stofmisbruger.

- Hun forklarede os, at hun mistænkte, at han er narkoman, fordi han slog hende, når han havde taget stoffer. Alt dette gør ham til vores hovedmistænkte, sagde Babashola Afolayan.

Den danske statsborger havde angiveligt forsøgt at slette beviser fra gerningsstedet, supplerede politikommissær Imohimi Edgal i retten.

- Selvom han efter bedste evne tydeligvis havde forsøgt at fjerne blodpletter fra gulvet, viste retsmedicinernes rapport netop fund af blodpletter. Der blev også fundet blodpletter ved vasken og på et håndklæde, som den mistænkte brugte til at tørre sine hænder med efter forbrydelsen.

'Afrikas Beyonce'

Den afdøde kvinde var en populær sangerinde i Nigeria, som ifølge flere lokale medier var på vej mod et karrieregennembrud, da hun kort før sin død havde underskrevet en kontrakt med et større asiatisk pladeselskab.

Hun skulle have optrådt til en større stadion-koncert og hun blev desuden ifølge Daily Beast af flere betegnet som 'Afrikas Beyonce'.

I den lokale presse har sangerindens manager bekræftet hændelsen i en pressemedelelse.

- Det er meget chokerende og en trist udvikling. Vi vågnede alle til den triste nyhed om drabet på hende, lyder det i pressemeddelelsen, hvor manageren ifølge Pulse.ng udtrykker endnu større sorg over at drabsmanden angiveligt skal findes blandt sangerindens nærmeste, lød det.