Dansker tiltalt for brutalt drab: Nyt tip om 'blodig mand'

Drabssagen mod en 52-årig dansk mand, der er tiltalt for et næsten 34 år gammelt drab og drabsforsøg ombord på færgen Viking Sally, blev fredag afsluttet med procedurer fra både anklager og forsvarer.

Her afslørede forsvarer Martina Kronström, at man har fået et nyt spor, som lige nu undersøges og efterprøves.

- Tippet handler om en blodig mand, som kom til et hospital og sagde, han var på et skib. Han gentog igen og igen, 'jeg ville ønske, det ikke var sket'. Vi ønskede at fremhæve det for at vise, at der er andre mulige scenarier, lød det fra forsvareren ifølge det finske medie Ilta-Sanomat.

Anklageren var knap så imponeret over det nye spor:

- Hvis der havde været nogen vigtige nye beviser, der talte for den tiltaltes uskyld, ville retssagen helt sikkert ikke være blevet afsluttet i dag.

Danskeren har hele vejen igennem nægtet sig skyldig i det blodige overfald, der blev begået i juli 1987.

Her blev et ungt tysk kærestepar på interrail overfaldet, mens de lå og sov på helikopterdækket ombord på den finske færge Viking Sally. 20-årige Klaus Schelkle døde, mens 22-årige Bettina Taxis mirakuløst overlevede, men med både fysiske og psykiske men.

Klaus Schelkle and Bettina Taxis i Stockholm før de gik ombord på Viking Sally. Politifoto

Den nu drabstiltalte mand stod dengang frem i diverse aviser som den spejderdreng, der fandt parret og udøvede førstehjælp på kvinden.

Siden har han begået omfattende kriminalitet og har samlet siddet bag tremmer i mere end tyve år af sit liv. Da han i 2015 sendte en række truende beskeder til sin ekskone, hvor han blandt andet skrev, at han havde slået ihjel før, genoptog finsk politi efterforskningen af det hidtil uopklarede drab.

Ekskonen nægtede at vidne

Hovedpointerne fra anklagemyndighedens side har under retssagen dels været den tiltaltes detaljerede viden om mordvåbnet, dels det faktum, at han har tilstået forbrydelsen over for adskillige personer - blandt andet hans ekskone, lederen af et fangekor og en nabo.

Ekskonen skulle have vidnet i retten, men nægtede, og derfor kunne hendes vidneudsagn ikke bruges som bevis.

Hvorfra kendte spejderen til gerningsvåbnet? Mordet og mordforsøget skete 28. juli 1987 på passagerfærgen Viking Sallys helikopterdæk. I dagene efter stod den 18-årige spejder frem i flere medier og fortalte malende om, hvordan han havde fundet det lemlæstede tyske par. At dømme efter anklageskriftets detaljer spiller slaggehammeren en afgørende rolle i sagen. Det samme gør tiltaltes 'udtalelser og skriverier i tilknytning til drabet'. Som led i bevisførelsen nævnes også en 'redegørelse for hvorfra (han) har fået oplysninger om slaggehammeren og dens tilknytning til gerningen'.

Danskerens forsvarer benyttede til gengæld sine afsluttende bemærkninger til at så tvivl om beviserne. Hele vejen gennem retssagen har forsvaret forsøgt at vise, at overfaldet kan være sket på andre måder, end anklagemyndigheden har fremlagt, og dermed så rimelig tvivl om den tiltaltes skyld.

Ifølge det finske medie har danskeren fremstået selvsikker i løbet af dagen. Han har dog ikke ønsket selv at udtale sig i retten.

Der falder dom i slutningen af juni måned. I mellemtiden vil den 52-årige mand være på fri fod.