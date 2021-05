Dansker tiltalt for drab: Han fortalte det uden følelser

Ekskone nægtede at sige noget

Sms'er fra den tiltalte til hans ekskone var en af de direkte årsager til, at finsk politi genoptog efterforskningen af det brutale overfald på Viking Sally.

I dag skulle ekskonen have afgivet forklaring i retten, men da hun tonede frem på et videolink, afviste hun at udtale sig. Kvinden henviste til nogle helbredsmæssige årsager, og på grund af sin tætte relation til manden, ville retten ikke tvinge hende til at svare på spørgsmål.

Af politiets omfattende bevismateriale, som Ekstra Bladet er i besiddelse i, fremgår det, at hun tidligere har forklaret, at han over for hende har tilstået at have dræbt den 20-årige tysker. I en sms-korrespondence skrev han, at han var stolt af at være sluppet afsted med sine ugerninger.

Sms'erne som blev sendt i 2015 er blevet fremlagt i retten. Den tiltaltes forsvarer, Martina Kronström, har dog påpeget, at det var ekskonen, der provokerede den tiltalte til at sende beskederne, og at der var tale om tomme trusler, som blev sendt for at skræmme hustruen, og som åbenlyst var usande.

– Sms'erne til den daværende hustru indeholder en masse fejl om sagen, og det viser, at det her bare er en historie, sagde Martina Kronström ifølge Hufuvudstadsbladet i retten.

Ekskonen har tidligere givet udtryk for, at hun frygtede sin eksmand. Med god grund.

Nytårsaften 2015 påklistrede han to hjemmelavede kanonslag på hendes stuevindue og satte ild til dem. Til hendes held var hun ikke hjemme, og landsretten skærpede i august 2016 byrettens dom på ni måneders fængsel til et års fængsel for forsøg på grov vold og dødstrusler.