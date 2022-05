Dansker transporterede bombebælter for Al-Qaida

33-årig dansker er sigtet for landsforræderi for blandt andet at have poseret med afhuggede hoveder og transporteret bombebælter for en Al-Qaida-gruppe i Syrien.

De afskårne hoveder er spiddet på pæle. Øjnene er lukkede, og mundene hænger åbne og slappe.

Foran hegnet med de afhuggede hoveder står danske Jacob El-Ali og peger mod himmelen med sin pegefinger. Han er iklædt sort tøj og en skrårem med de arabiske ord 'Islamisk Stat Irak og Levanten.' Den dansk-palæstinensiske mand fra Ishøj har en pistol og en håndgranat hængende i et skulderhylster.

Billedet er en del af en blodig billedserie af lemlæstede syriske regeringssoldater, som han lagde på sin Facebook-profil mellem den 24.-26. juli 2014. Det fremgår af en retsmødebegæring, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her står det også beskrevet, hvordan den i dag 33-årige mand havde to billeder af den daværende leder af terror-bevægelsen Islamisk Stat Abu Bakr al-Baghdadi på sin Facebook under ordene: 'Succes ansigtet' og 'Jeg ofrer mig for dig.'

Landsforræder-paragraf

Jacob El-Ali fra Ishøj er sigtet for en række terror-relaterede forseelser. Han var en del af den bølge af i sær yngre mænd fra Europa, der rejste til Syrien og Irak for at tilslutte sig det blodige kalifat under den sorte fane. Fra Danmark rejste omkring 200 mænd til slagmarken i Mellemøsten, hvor de endte med at bære våben mod Danmark og en lang række andre lande i den vestlige koalition, der sammen med kurdiske styrker nedkæmpede terrorbevægelsen.

Kampen mod Danmark og de øvrige allierede resulterer også i, at der på retsmødebegæringen står, at Jakob El-Ali er sigtet efter den såkaldte landsforræder-paragraf.

- Det er anden gang, at anklagemyndigheden vil kunne rejse tiltale efter straffelovens § 101 a om landsforræderi. Det er selvsagt meget alvorligt, siger Lise-Lotte Nilas, der er statsadvokat i København.

Fra Al-Qaida til IS

Retsmødebegæringen afslører også sjældent sete detaljer fra de danske mænds rejser ind i kalifatets lukkede verden. På et ukendt tidspunkt mellem 28. april og juli 2013 tilsluttede Jacob El-Ali sig gruppen Jund al-Aqsa, der samarbejdede med Al-Qaida grupperingen, Jabhat Al-Nushra.

Her fik han militærtræning og transporterede blandt andet våben og bombebælter fra et område omkring Aleppo til et område omkring Homs, som var belejret af syriske regeringsstyrker.

I begyndelsen af 2014 trak han i uniformen og greb til våben for Islamisk Stat. Her er han anklaget for at have udført flere specialopgaver for en fremtrædende IS-leder.

Fra januar til juli 2014 var han en del af enheden Idarat al-Askari, hvor han to gange tog til fronten og indsamlede oplysninger og efterretninger om fjendens våben og om IS-krigernes tilstand i forhold til våben, mad og moral. Oplysningerne blev hefter givet til den tjetjenske IS-hærleder Omar al-Shishani. Han var kommandør under flere slag i den syriske borgerkrig og sad også i det såkaldte Shura-råd. Rygterne om hans død florerede flere gange, men USA meldte ud, at han i juli 2016 blev dræbt i et droneangreb.

Skød mod belejret base

Jacob El-Ali blev fra juli 2014 og et år frem en del af den militære IS-enhed Katiba 57 i byen Al-Bab. Her er han sigtet for at have skudt eller medvirket til to gange at skyde granater mod en helikopter og den syriske militærlufthavn ved Kuweires. Den syriske regeringsbase var belejret af islamister i to et halvt år, før den blev undsat af diktatorens tropper.

Den dansk-palæstinensiske mand var i Islamisk Stat til maj 2017. Af rets-dokumenterne fremgår det også, at han er sigtet for at have hvervet en anden til at have forsøgt at rejse ned til Islamisk Stat og tilslutte sig og kæmpe for terrorbevægelsen.

Tortur det værste

Jakob El-Ali blev anholdt i Tyrkiet og talte dernede fra med flere danske medier. Blandt andet Berlingske i april 2019. Her hævdede han at være tvunget til at kæmpe for IS. Derfor tog han også billederne på pladsen foran de afhuggede hoveder. Han ville ikke selv ende som en lemlæstet krop, hævede han.

- Jeg ville ikke på nogen måde risikere selv at ende sådan. Det værste er, hvis man bliver tortureret levende. Så hellere dø.

Udtalelsen står i stærk kontrast til, at sagen mod ham forventes afgjort ved en tilståelse. Der er afsat en halv retsdag til seancen den 31. august. hans forsvarer advokat Mette Grith Stage fortæller, at hendes klient ser frem til at få sagen afgjort.

- Han har siddet fængslet længe. Først i udlandet og siden herhjemme. Så han ser frem til at få sagen afgjort og tage sin straf, siger hun.

Bekymret for om 'brødrene' følte sig svigtet

Jakob El-Ali chatede med den tidligere dømte syrienkriger Enes Ciftci, da Cifti for tredje gang forsøgte at vende tilbage til det islamiske kalifat fra Danmark. I en tidligere sigtelse rejst mod Ali kom det frem, at PET kiggede med undervejs i deres dialog.

Cifti var bange for at blive anset for at være en 'usikker bror'. Derfor skulle Jacob El-Ali tale med IS-lederne om Enes Ciftci. Han svarede senere tilbage: ’har snakket med broren og alt er ok’.

Herefter sendte Jacob El-Ali kontaktoplysninger til en ’bror’, som Enes Ciftci skulle ringe til, når han kom til Istanbul. Enes Ciftci bad, om ikke Jacob El-Ali kunne møde ham ved den syriske grænse?

- Hvad så hvis kontakten ikke kan hjælpe mig, skrev han.

- Det kan han, bror. Der er altid brødre, der kan hjælpe. Det er deres arbejde at tage brødre ind. De laver ikke andet og må Allah belønne dem for det, svarede Jacob El-Ali.

- Det er ikke noget med, at jeg kommer og er alene?, spurgte Enes Ciftci.

- Nej bror, du får et nummer, før du er der, insha’allah, svarede Jacob El-Ali og fortsatte:

- Jeg skal i kamp nu og ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage. Men jeg har snakket med broren, og du kan ringe til ham på dette nummer, lyder det fra den efterlyste Syrien-kriger, der fortsætter:

- Du snakker med ham og siger, at du er ven af (navnet, red.). Jeg har fortalt ham om dig og sagt, at du er kurder fra Danmark. Køb dig et tyrkisk nummer, når du er i Istanbul og giv det så til broderen, så han kan kontakte dig. Jeg har sagt, du ikke taler engelsk eller arabisk, men kun tyrkisk og dansk, lyder det i instrukserne fra Jacob El-Ali over Skype.