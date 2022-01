Dansker voldtaget i ferieparadis

En 20-årig dansk kvinde har været udsat for et brutalt sexovergreb i turistparadiset Puerto Viejo i Costa Rica natten til torsdag.

Det skriver det costaricanske medie Ameliarueda.

Bortført i tuk-tuk

Rebecca Cliffe, en amerikansk kvinde der befandt sig på en bar i området, hjalp offeret umiddelbart efter voldtægten.

Hun beskriver til netmediet, at det rystede offer var nøgen, da hun løb ind på baren og bad om hjælp lidt efter kl. 3 om natten.

Rebecca Cliffe kontaktede med det samme politiet og forsøgte at trøste den chokerede kvinde, imens de ventede på ordensmagten.

Ifølge Cliffe fortalte offeret i mellemtiden, at hun havde siddet i en tuk-tuk, da chaufføren pludselig afveg fra ruten, og kørte hende ned på stranden.

Her blev hun blev voldtaget af flere mænd, inden hun fik mulighed for at flygte.

Sagen efterforskes

Lokalpolitiet oplyser til Ameliarueda, at sagen efterforskes intenst, og de er i kontakt med den den danske konsul i Costa Rica, Jan Martin Nielsen. Der er indtil videre ingen anholdte.



Udenrigsministeriets pressetjeneste bekræfter, at de er bekendt med sagen, og har ydet konsulær bistand. Af hensyn til kvinden, vil de ikke oplyse yderligere detaljer.

