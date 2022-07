Danskere hårdt mærkede efter dødsulykke

Italien (Ekstra Bladet): Det har givetvis været et højdramatisk øjeblik, der udspillede sig lørdag eftermiddag i sidste uge, da to meget forskellige både stødte sammen ikke langt fra øen Giglio i Det Tyrrenske Hav, ud for den sydlige del af Toscana.

I den ene båd - en 14 meter lang sejlbåd - opholdt sig seks italienske lystsejlere, alle bosiddende i Rom. I den anden – en 10 meter lang speedbåd – befandt sig fire danskere, et ægtepar, parrets søn og sønnens kæreste.

Ifølge rekonstruktionen i italiensk presse sejlede speedbåden med automatpiloten indsat. Farten var høj, nemlig 55 km/t, og sammenstødet mellem de to både var så voldsomt, at sejlbåden angiveligt næsten knækkede midt over.

Den 59-årige italiener Andrea Giorgio Coen, der på øjeblikket for sammenstødet stod ved sejlbådens rorpind, døde på stedet. En anden af de ombordværende italienske lystsejlere var den 60-årige Anna Claudia Cartoni, som fortsat meldes savnet.

Stærk strøm i området

I en kort kommentar til Ekstra Bladet oplyser en talsmand fra Livornos havnemyndigheder:

- Adskillige fartøjer fra forskellige kystvagter har deltaget i eftersøgningen af Anna Claudia Cartoni. Vi har også et par helikoptere ude, og muligvis vil vi gøre brug af en slags mini-undervandsrobot, der kan gå ned i en dybde af 150 meter.

Ulykkesstedet ud for øen Giglio. Foto: Vigili del Fuoco/skærmfoto

- Det område, hvor vi især søger den savnede, er desværre kendetegnet ved stærke strømme. Det er klart, at jo længere tid der går, uden vi har held til at finde den eftersøgte, desto mindre er chancen for at finde hende i live.

Anna Claudia Cartonis mand blev alvorligt kvæstet under sammenstødet men er uden for livsfare, hvilket også gælder for de øvrige tre italienske lystsejlere, der var ombord på sejlbåden.

Sønderjysk byggematador

Efter hvad Ekstra Bladet har fået oplyst af de italienske havnemyndigheder, foregår der stadig undersøgelser for at fastlægge, hvordan ulykken kunne ske.

I flere italienske medier, blandt andet på portalen Roma Today og i dagbladet Il Messaggero, konstateres det, at den danske speedbåd skulle have ’sejlet med automatpiloten indsat’. Og avisen Corriere della Sera citerer en af de implicerede italienere for at sige, at speedbåden 'forekom at være ude af kontrol'.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den sønderjyske byggematador Per Horup en af de fire, der sad i båden.

Det bekræftes i en mail fra et dansk familiemedlem til Horup, som Ekstra Bladet har været i kontakt med. Den italienske udlægning af ulykken kan dog bestemt ikke bekræftes, lyder det.

'Det er i øvrigt opfattelsen, at ulykken skete som følge af den anden parts manglende overholdelse af de på søvejene gældende vigeregler, selvom dette, når der er tale om tab af menneskeliv, nok er af mere underordnet betydning,' skriver familiens talsmand og fortsætter:

'Forholdene i forbindelse med ulykken er på ingen måde klarlagt, men det kan afvises, at ulykken skete som følge af indtagelse af narkotika/alkohol, for høj fart, manglende opsyn/udsyn eller lignende, som nogle medier har skrevet.'

Den beslaglagte speedbåd. Foto: Privat

Den danske speedbåd sejlede i nordlig retning imod øen Elba, mens den italienske sejlbåd bevægede sig i sydlig retning, imod lystbådehavnen i Riva di Traiano, nordvest for Rom. Roma Today skriver, at 'den danske speedbåd angiveligt havde så meget fart på, at den kort og godt sejlede sejlbåden med de seks italienere i sænk'.

Il Messaggero bringer et kort vidnesudsagn fra en af de indblandede danskere – en 24-årig dansk kvinde – der via en tolk skal have udtalt:

- Vi blev blændet af solen, og automatpiloten var tændt.

På vej hjem

I den mail, Ekstra Bladet har modtaget, og hvis afsender vi også har talt med, står der derudover, at alle de fire danskere har fået udleveret deres pas og er på vej hjem fra Italien.

'Ulykken er en voldsom belastning af de involverede, og det kan hertil oplyses, at alle de involverede deltog i både redning og førstehjælp af flere personer. Som følge af disse oplevelser ønsker ingen af de involverede at deltage i interviews eller lignende.

Selvom de involverede danskere ikke har lidt fysisk overlast, så er den psykiske påvirkning af de involverede ved en ulykke som denne meget voldsom, og vi håber derfor, at både medier og andre vil respektere, at de involverede ønsker ro til heling og til at søge den nødvendige støtte hertil.'