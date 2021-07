Danskere i alvorlig ulykke i Tyskland

Et tysk forældrepar og deres baby blev søndag eftermiddag hårdt kvæstet i en ulykke på motorvej A7 syd for Neumünster, fordi en tagboks i en dansk registreret bil sprang op på motorvejen

En tagboks i en dansk registreret Nissan var skyld i en alvorlig trafikulykke i Tyskland.

Tagboksen sprang op, hvorefter adskillige genstande røg ned på vejbanen, hvilket udløste en alvorlig trafikulykke på motorvej A7 ved Großenaspe lige syd for Neumünster.

Det skriver Jydske Vestkysten.

De mange genstande på vejene førte til en række hårde opbremsninger, men en anden dansker i en Ford nåede ikke at klodse bremsen hårdt nok og kørte op bag i en BMW med en familie fra Hannover bestående af to forældre og deres lille baby på knap et år.

BMW'en blev slynget ind i et andet køretøj, hvilket førte til alvorlig tilskadekomst, hvorefter babyen blev fløjet med redningshelikopter til et hospital i Hamborg. Alle medlemmer af den tyske familie meldes uden for livsfare.

De tre personer i den danske Ford fik kun overfladiske skræmmer.

Motorvejen var spærret i flere timer, og det fik flere personer - i strid med reglerne - til at vende om midt på motorvejen og køre i modsat retning mod nærmeste afkørsel via nødsporet.