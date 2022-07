Danskere i dødsulykke på havet: Vi blev blændet af solen

Solen blændede dem, og automatpiloten var tændt, da en motorbåd med fire danskere lørdag klokken 17.30 påsejlede en sejlbåd med seks italienere ved Orbetello i Italien.

En 58-årig italiensk mand døde i ulykken, og en italiensk kvinde savnes fortsat.

En af personerne fra motorbåden - en 24-årig dansk kvinde - har ifølge det italienske medie Il Messaggero fortalt italiensk politi om omstændighederne.

- Vi blev blændet af solen, og automatpiloten var tændt, skulle hun have sagt via en tolk efter ulykken.

Mediet skriver også, at båden sejlede over 30 knob - mere end 55 kilometer i timen - ved påsejlingen. Sejlbåden skulle angiveligt have krydset motorbådens vej.

Motorbåde skal ifølge søfartsreglerne vige for sejlbåde.

Annonce:

I motorbåden befandt sig en 58-årig dansk mand, der var fører af båden, hans 53-årige kone, hans 26-årige søn og sønnens kæreste, en 24-årig dansk kvinde.

De to mænd skulle angiveligt have opholdt sig på broen, da ulykken skete. De to kvinder opholdt sig i agterstavnen.

Mens sejlbåden er meget ødelagt efter sammenstødet, er der kun få ridser i motorbåden, skriver Il Messaggero.

Sejlbådens 61-årige fører fortalte efter ulykken, at båden kom med meget høj fart mod dem.

- Den blev ikke sejlet af nogen, har han efterfølgende sagt. Det er den 61-åriges kone, der er forsvundet.

Ifølge redningsmyndigheden håber man stadig på at finde kvinden i live, da vejret har været godt siden ulykken.

- Vi leder efter en levende person, siger Luigi Buta, der er leder for redningstjenesten i området.

Anklagemyndigheden i Orbetello er ved at undersøge muligheden for at sigte bådens ejer for uagtsomt manddrab, uagtsom legemsbeskadigelse og påsejling, skriver Il Messaggero.

Annonce:

Ulykken skete ud for havnen i Argentario, der ligger cirka 150 kilometer nord for Rom.

Redningstjenesten ankom til ulykkesstedet få minutter efter påsejlingen, da passagerer på sejlskibet ringede.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter, at der er danske statsborgere, der har været involveret i en bådulykke. Og at man yder konsulær bistand i sagen, men at man ikke kan give flere oplysninger.