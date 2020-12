Danskere var med i internationalt narkonetværk

To mænd på 25 og 36 år er sigtet for at være med i internationalt narkonetværk

Betjente fra politiets Særlig Efterforskning Vest har netop hentet to mænd fra Horsens på henholdsvis 25 og 26 år hjem fra Marokko, efter de i februar blev anholdt på baggrund af en international efterlysning.

De to mænd er blevet sigtet for at været med i en narkoring, der smuglede hash i spanske og hollandske lastbiler, der havde endedestination i Danmark. Hashen blev så videredistribueret ud i landet derfra.

Beslaglagde stor mængde hash

Efter flere måneders efterforskning slog dansk politi i marts 2018 i samarbejde med svensk, hollandsk og spansk politi til mod de formodede gerningsmænd rundt omkring i Europa. I alt 20 personer blev anholdt på tværs af landegrænserne, og mere end et ton hash blev beslaglagt.

De to mænd fra Horsens var dog ikke at finde i første omgang, og blev derfor varetægtsfængslet in absentia. De kan nu - mere end to år efter - se frem til at stå skoleret til et grundlovsforhør i Retten i Horsens.

- Den her sag er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have et godt internationalt politi-samarbejde. Vi har løbende koordineret aktioner og anholdelser med vores kolleger i flere andre lande, og nu har marokkansk politi så hjulpet os med at få fat i de to mænd, der længe har været efterlyst, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen.

41 personer er allerede blevet dømt i samme sag eller udløbere af sagen, og der er samlet set uddelt omkring 120 års fængsel.



Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre ved grundlovsforhøret, der er skal begynde i Retten i Horsens i dag.