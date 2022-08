Danskere vinder priser ved EM i hash

Khodor Cutter Merhi er en glad mand, efter at han og hans partner forleden vandt to priser ved Homegrown Cup i Holland.

- Her er der altså tale om EM i cannabis. Så det er rent faktisk noget, der betyder noget, siger Cutter.

Konkret er der tale om både anden- og tredjepladsen ved den prestigefyldte konkurrence, der blev afviklet i hollandske Tilburg 30. juli. Og han er tydeligt stolt, da han viser de to priser frem.

Han fortæller, at der er tale om to forskellige slags hash, der er produceret på den samme cannabis-sort, som han har været med til at fremavle.

- Det handler om raffieneringsmetoden. Det er det, som forskellen består i, uddyber han.

Aktivist

I årevis har Cutter kæmpet for fri hash i Danmark, og den forbindelse har han på forskellig vis gjort opmærksom på sin kamp. Blandt andet åbnede han for en årrække siden en coffeeshop efter hollandsk model i det indre København.

Han er ligeledes manden bag cannabis-messen, der før corona blev holdt i Bella Center.

- De to priser har har for mig to mål. Det første er at få Danmark på landkortet i forhold til produktion af cannabis. Vi har en industri, der vokser. Vi har gode faciliteter i forhold til den produktion, siger Cutter.

Det andet mål er ganske konkret:

- Og så handler det jo om at få legaliseret cannabis, tilføjer han.

De to priser er formet som hampeblade. Foto: Kenneth Meyer

De to priser udgør et paradoks, mener Cutter. På den ene side må man i Danmark gerne producere og eksportere forskellige former for cannabis. Samtidig må selvsamme produkter ikke sælges indenrigs.

Ekstra Bladet møder ham og en ven, men de sidder og drikker kaffe uden for en café i det indre København. Mens interviewet finder sted, ruller han sig en joint.

- Er det noget af det cannabis, som har vundet en pris?

- Nej. Det er jo ulovligt at sælge produktet i Danmark, og der er her er købt hos en pusher, svarer Cutter.

- Så har du understøttet organiseret kriminalitet?

- Ja. Det er jeg jo nødt til. Og samtidig er denne organiserede kriminalitet faciiteret af den danske stat, fordi det er ulovligt, svarer han.

Forebygge kriminalitet

Cutter fortæller, at en legalisering i hans optik har to formål.

Her handler det især om det om ar forebygge kriminalitet. Samtidig mener han, at en legalisering vil være misbrugsforebyggende.

Han henviser til en undersøgelse fra Uruguay, der som det første land i verden legaliserede cannabis i 2018, har man konkluderet et fald i brugen af cannabis blandt mindreårige.

- Det handler om at sikre de over 200.000 danske brugere og patienter, der selvmedicinerer med cannabis, en adgang til rene produkter fra godkendte producenter, mener Cutter.