DAO-bud fyret og politianmeldt: 200 festivalarmbånd forsvandt

Nedtællingen til Smukfest er i gang.

Du har fået fri, tøjet er nærmest langt frem, og du har besluttet dig for, hvilket musik du går efter.

Det eneste, du venter på er faktisk bare dit armbånd. Men hvor bliver det af?

For 200 personer kommer armbåndet slet ikke. I hvert fald ikke i første omgang. Det skriver TV2 Østjylland.

Ville sælge dem

For virksomheden DAO, der står for at levere armbåndene, er endt i en decideret skandale.

En skandale, der har ført til både en fyret medarbejder og en politianmeldelse.

Den nu fyrede medarbejder havde ansvaret for blandt andet at levere de 200 armbånd i Aarhusområdet. Men vedkommende havde tilsyneladende helt andre planer med armbåndene end at aflevere dem til de rette ejere.

Til TV2 Østjylland fortæller direktør for DAO, Hans Peter Nordstrøm Nissen, at den nu bortviste og politianmeldte medarbejder ville sjæle festivalarmbåndene for at sælge dem videre.

Farvel og tak

- Omdeleren fik herefter byttet sin ansættelseskontrakt ud med en bortvisning og en politianmeldelse. Vi ser særdeles alvorligt på dette her, siger han.

Han understreger, at DAO gør alt, hvad de kan for at levere korrekt.

Samtidig vil de armbånd, der på mystisk vis er forsvundet, blive annulleret, mens nye vil havne i hænderne på de egentlige ejere.