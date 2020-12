Datoen er sat: Her skal Lisa henrettes

12. januar skal amerikanske Lisa Montgomery henrettes med en dødelig sprøjte.

Det skriver BBC.

Hermed bliver hun den første kvinde, der bliver henrettet af den amerikanske stat siden 1953.

Lisa Montgomery er dømt for at have kvalt en gravid kvinde til døde, hvorefter hun skar barnet ud af maven på hende.

Den forbrydelse begik hun i 2004, og i 2007 faldt dommen, og siden da har hun siddet på dødsgangen.

Du kan læse meget mere om sagen her:

Dræbte veninde og stjal hendes ufødte barn

Føderale henrettelser

Mod enden af Donald Trumps præsidentembede har han beordret, at føderale henrettelser skal gennemføres.

Indtil nu er to henrettelser gennemført, mens de tre resterende er planlagt til at blive udført 12., 14., og 15. januar.

Den 14. januar skal den syvdobbelte morder og narkotika-handler Cory Johnson henrettes, mens Dustin John Higgs, der i 1996 kidnappede tre unge kvinder og tvang en anden mand til at slå dem ihjel, skal henrettes 15. januar.

Her er historierne om de gennemførte henrettelser:

USA gennemfører første dødsstraf ud af fem i Trumps sidste tid

Endnu en henrettelse gennemført