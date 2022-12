Datter fulgte sag om dødsvold: - Vigtigt at se det hele

RETTEN I HILLERØD: På første række på tilhørerpladserne sad Kim Hansens datter, Michelle, da sagen mod to teenagere på 18 år startede. De er tiltalt for dødsvold mod Kim Hansen, og mens den ene påstår frifindelse på grund af nødværge, erkender den anden vold med døden til følge, men ikke i det omfang, som anklageskriftet beskriver.

Følelserne løb flere gange af med den unge kvinde.

Da Ekstra Bladet i en pause spurgte hende, hvordan hun havde oplevet starten af retssagen, svarede hun, at det føltes meget kaotisk.

- Der er rigtig mange følelser, der er oppe og vende i en igen. Jeg var det helst foruden. Det er der ingen tvivl om, fortalte hun.

Faktisk var hun i tvivl om, om hun overhovedet kunne komme. Men det var vigtigt for hende.

- Fordi min far betød alt for mig. Jeg føler, at det er at vise en respekt over for ham. Selvom jeg godt ved, at den har jeg alligevel, så er det bare vigtigt for mig at høre og se det hele. Det har jeg brug for, siger hun.

Blomster, lys og kort med masser af medfølelse blev lagt til de nærmeste til Kim Hansen. Foto: Jonas Olufson

Kim Hansen blev overfaldet tidligt om morgenen ved 05.30-tiden 5. marts i år på A.C. Hansensvej i Frederikssund.

Han var fan af fodboldklubben FCK gennem mange år og havde fejret klubbens sejr over Randers på en lokal bar i Frederikssund.

Det var, da han gik hjem til fods gennem de mennesketomme gader, at han blev overfaldet, slået og sparket flere steder på kroppen og ansigtet og faldt om på jorden.