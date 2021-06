Datter til afdød: - Det har virket amatøragtigt

Gitte Larsens far blev fundet død under mystiske omstændigheder på Rigshospitalet. Siden har hun forgæves forsøgt at blive informeret om politiets efterforskning

Gitte Larsen kalder det en skandale og en stor skuffelse, at der skal gå halvandet år, før hun bliver kontaktet af politiet med informationer om efterforskningen af hendes fars død.

Ole Larsen blev fundet død under mystiske omstændigheder på Rigshospitalet 18. december 2019 med blandt andet drænslange og patientarmbånd klippet over. Siden har hun forgæves forsøgt at få at vide, hvordan han døde.

- Det har for mig virket meget amatøragtigt. Som pårørende er det meget opslidende og en psykisk belastning at stå alene med uvisheden. Det er der ingen, der fortjener, siger Gitte Larsen.

Læs hele historien om Ole Larsen, hans sidste timer, hans patientjournal og afslaget på aktindsigten her.

Hun er nu endelig blevet kontaktet af politiet, efter at Ekstra Bladet har beskrevet sagen.

Mystisk dødsfald på Riget: Nu fortæller politiet nyt

Hun håber, at politiet fremadrettet bliver mere opmærksomme på, at man som almindelig borger og pårørende ikke har en chance for at vide, hvordan proceduren er, og hvad man kan forvente i en mystisk sag som hendes fars død.

Oles sidste timer Ole Larsen blev opereret for en knude i luftrøret på Rigshospitalet 16. december 2019 og var indlagt til afhævning af luftvejene. Det fremgår af hans journal, at han ringede efter sygeplejersken flere gange natten til 18. december på grund af søvnløshed og smerter. Klokken 2.30 fik han smertestillende, fordi han klagede over smerter, og hans værdier blev samtidig målt. I journalen noteres det, at hans blodtryk var fint. Klokken 3-3.15 blev han tilset igen, hvor han sad på sengekanten. ’Har her væltet et glas saft på gulvet. Men virker klar og relevant og velbefindende efter forholdene’, står der i journalnotatet fra opvågningssygeplejersken. Hun skriver videre, at ’6.30-6.20 findes patient livløs, der kaldes på hjælp og hjertestop og påbegyndes hjertelungeredning’. Da hun blev afløst i hjertemassage, så hun, at ’drænet ligger afklippet på gulvet. Der ligger i øvrigt en saks på bordet, sammen med hvad der ligner et afklippet KAD (kateter, red.) uden ballon, et PVK (venekateter, red.) og hans armbånd. Der er ikke tidligere observeret saks på stuen’, fremgår det af journalen, som Ekstra Bladet har set. En anæstesilæge skriver, at han bliver tilkaldt til ubevidnet hjertestop klokken 5.42. ’Er fundet med afklippet thorakale dræn og seponeret PVK’, skriver han. En kirurg noterer, at han tilkaldes til hjertestop af opvågningssygeplejersken klokken 5.53. Han noterer også de afklippede slanger, og at behandlingen stoppes efter sammenlagt ti minutter på stopuret på hjertestopvognen. Herefter står der, at patientens medpatient informeres umiddelbart efter om hændelsen, og at politiet kontaktes på grund af omstændighederne. Som det fremgår af patientjournalen, er der registreret forskellige tidspunkter for, hvornår Ole Larsen blev fundet livløs og erklæret død. Vi har blandt andet spurgt Rigshospitalet, om de kan kaste lys over dette, og om sagen haft personalemæssige eller proceduremæssige konsekvenser på Rigshospitalet? Her lyder svaret blot, at ’på grund af vores tavshedspligt kan vi desværre ikke kommentere sagen’. Vis mere Vis mindre

Hun undrer sig også over, at der pludselig kommer fremskridt i sagen, og hun bliver kontaktet, efter hun har talt med Ekstra Bladet.

- Når det så er sagt, så priser jeg mig lykkelig for den nye sagsbehandler. Han virker som en kompetent mand, som fremstår professionel og forstående. Men jeg synes, det havde været mere acceptabelt, hvis de havde kontaktet mig for et år siden, siger hun.

Det er været psykisk hårdt for Gitte Larsen, at hun ikke er blevet orienteret af politiet om processen omkring efterforskningen af hendes fars død. Foto: Per Rasmussen

Politiet ærgrer sig

Sagen ligger hos almen efterforskning i Københavns Politi. Her ærgrer politiinspektør Tomas Marko Juhl sig over, at Gitte Larsen ikke er blevet underrettet om sagen før nu.

Ifølge ham opstår fejlen i første omgang, fordi politiet tidligt i efterforskningen har kontakt til et andet familiemedlem, som de opfattede som nærmeste pårørende til Ole Bjarne Larsen.

- Vi er selvfølgelig kede af, at det ikke er Gitte som nærmeste pårørende, der får beskeden. Det har ikke været med ond vilje. Skulle vi have undersøgt det noget bedre? Det skulle vi nok, erkender han.

Gitte Larsen fik dog også fem måneder efter sin fars død afslag på at få aktindsigt i politiets efterforskning hos både Københavns Politi og Statsadvokaten.

Tirsdag i denne uge fik Gitte Larsen så endelig et opkald fra politiet, hvor hun har fået nogle foreløbige meldinger og er blevet informeret om den videre proces.

- Vi er ikke færdige med alle undersøgelserne, og der er også nogle hensyn i forhold til efterforskningen, så der er en del, vi ikke kan sige endnu, siger Tomas Marko Juhl, der lover, at Gitte Larsen fremover vil blive holdt ajour med, hvor sagen fører hen.

Ole Larsen lå på stue med en medpatient, der fik taget dna. Læs hans beretning her.