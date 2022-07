De er landets dyreste at forsikre

Udgifterne til medarbejderforsikringer er stigende i kriminalforsorgen.

Dermed tilhører fængselsbetjente den erhvervsgruppe, som er dyrest at forsikre i Danmark, oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

I dag koster det 6.950 kroner at forsikre hver medarbejder i Kriminalforsorgen, en udgift som er steget fra 5.157 kroner til 6.950 kroner i løbet af de sidste tre år.

20 gange så meget

Fængselsforbundet skriver selv, at det til sammenligning koster 314 kroner om året at forsikre medarbejdere på et sygehus.

Det koster dermed over 20 gange så meget at forsikre en fængselsbetjent som en sygeplejerske.

Den høje udgift til Kriminalforsorgens forsikringer skyldes millionerstatning til syge medarbejdere, som har sendt forsikringspræmien i vejret i fængselsbetjentenes branchegruppe, som også omfatter politifolk, soldater og brandmænd.

Forøgelsen i udgifter til sygdomsforsikringer skyldes derfor ikke kun erstatninger til Kriminalforsorgens medarbejdere, men også erstatninger til politi, soldater og brandmænd.

En undersøgelse fra VIVE viste dog for to år siden, at omfanget af PTSD blandt fængselsbetjente er større end blandt politibetjente og krigsveteraner.

Formand for fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, har tidligere oplyst, at der i 2012 var cirka 3600 fanger og 2600 fængselsbetjente i Kriminalforsorgen, mens der i dag er cirka 4300 fanger og 1900 fængselsbetjente. Foto: Anderes Brohus.

Op til fire millioner

I Fængselsforbundet pressemeddelelse skriver de, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i nogle tilfælde udbetaler erstatninger på helt op til fire millioner kroner til skadede medarbejdere i Kriminalforsorgen.

Bare i 2020 vandt Fængselsforbundet sager til en værdi af 135 millioner kroner i form af engangserstatninger og løbende udgifter fremadrettet.

Skuffet formand

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, citeres i pressemeddelelsen for, at han er skuffet over, at fængselsbetjentene gang på gang topper listen over farlige job.

- Det er frustrerende, at antallet af arbejdsskader i Kriminalforsorgen fortsat er meget højt. Der er desværre ikke noget, som tyder på, at det bliver mindre belastende at arbejde i landets fængsler. Tværtimod, siger formanden.

Bo Yde Sørensen mener, at udgiften til sygdomsforsikringen i sig selv burde være et argument for Kriminalforsorgen til at forbedre arbejdsmiljøet.

Han argumenterer for, at færre nedslidte fængselsbetjente vil være med til at sænke AES-bidraget, som koster Kriminalforsorgen over 30 millioner kroner om året.

Tre fængselsbetjente og en leder i Storstrøms Fængsel blev i marts 2021 kørt på skadestuen efter at være blevet groft overfaldet af en indsat, Foto: Per Rasmussen.

Stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet

HR-direktør i Kriminalforsorgen, Mik Grüning, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at der er stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen.

Her nævner han blandt andet den nye flerårsaftale, som en del af løsningen på problemerne i Kriminalforsorgen.

Flerårsaftalen skal understøtte et bedre rekrutteringsgrundlag samt et bedre arbejdsmiljø.

Det skal blandt andet ske ved åbningen af to nye skoler, øget supervision, etablering af et internt psykologkorps, bedre udviklingsmuligheder for uniformeret personale og mere tid til kerneopgaven.

Markant fald i vold og trusler

Antallet af episoder med vold og trusler i Kriminalforsorgen er da også faldet i løbet af de sidste fem år, oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse udsendt 26. juli.

I 2021 blev der registreret i alt 402 episoder med vold og trusler mod personalet, mens der i 2017 blev registreret 679 episoder.

Det er et fald på 40 procent.