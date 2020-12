De fleste terrorister er kendt af myndighederne før angreb

I flere end halvdelen af europæiske terrorangreb kendte politimyndighederne på forhånd gerningsmændene. Det viser en gennemgang, som Jyllands-Posten har foretaget af 46 islamistiske terrorangreb – fra januar 2015 til november 2020. I 26 af sagerne har myndighederne haft terroristerne på radaren.

Af flere årsager blev der ikke grebet ind i tide.Ved terrorangrebet i Wien i november forsvandt en advarsel fra nabolandet Slovakiet om gerningsmanden hos de østrigske myndigheder. Og før terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen i København i februar 2015 blev PET advaret om, at Omar El-Hussein udtrykte radikaliserede synspunkter under sit fængselsophold. PET vurderede, at han ikke planlagde et angreb.

De vurderinger foretager europæiske efterretningstjenester hver eneste dag. Men opgaven er enorm.

I Storbritannien er der registreret 43.000 radikaliserede. Af dem vurderes 3.000 at have evnen, viljen og kapaciteten til at begå et terrorangreb. Frankrig har 8.000 på en liste over personer, der udgør en fare for statens sikkerhed. I Tyskland vurderes det, at der er ca. 2.000 stærkt radikaliserede islamister, mens ca. 500 udgør en særlig bekymring.

»Det er folk, som kan finde på at begå et terrorangreb hvert øjeblik. Men hvis man vil overvåge 500 personer, fører det til en utrolig udgift i personale,« siger Hans-Georg Maassen, tidligere chef for Tysklands indenrigsefterretningstjeneste, BfV, til Jyllands-Posten.

F.eks. måtte tyskerne i fire måneder afsætte 130 mand til at overvåge en terrorcelle på tre islamister, inden man skred til anholdelse. En anden udfordring er, at fængslede syrienkrigere de kommende måneder og år står til at blive løsladt fra europæiske fængsler.

Justitsminister Nick Hækkerup oplyste på et samråd torsdag, at Danmark nu nedsætter en særlig indsatsgruppe under ledelse af PET, der på tværs af myndigheder det næste år skal arbejde for at styrke indsatsen over for radikaliserede, løsladte personer.