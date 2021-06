De kriminelles coronaguld: Boom i ulovlig hundehandel

Menneskets bedste ven er rykket ind i de danske hjem i rekordstort antal under coronapandemien, men i foruroligende mange tilfælde er hundene ulovligt indsmuglet fra Østeuropa. Ofte er der tale om hvalpe uden chip, vaccination og stambog.

Den ulovlige indsmugling er steget eksplosivt, vurderer både Rigspolitiet og flere dyrevelfærdsorganisationer. Forklaringen er ligetil; det er blevet 'Big Business' at mætte et marked af utålmodige købere. Et marked, som har haft vokseværk under coronapandemien.

- I 2019 var prisen på en ulovligt importeret hvalp uden stambog på 6-9.000 kroner. Nu er prisen steget til mellem 15 og 25.000 kroner. Fortjenesten er stor og risikoen lille, siger Nina Amdi, udrykningsleder hos Dyreværnet.

De ulovligt importerede hunde kommer ofte fra kummerlige kår og med falske oplysninger om alder, vaccination etc. Foto whocares

Ifølge Niels Arberg, der er specialkonsulent i dyrevelfærd hos Rigspolitiet, er den ulovlige hundehandel at sammenligne med organiseret kriminalitet i stor skala. Dyrenes Beskyttelse og deres søsterorganisationer i EU vurderer, at ulovlig handel med dyr er det tredje mest indbringende område inden for organiseret kriminalitet kun overgået af handel med narkotika og våben.

- En del tyder på, at det har været en god forretning i flere år og efterspørgslen efter hundehvalpe er steget og steget, uden at markedet har kunnet mættes, siger Niels Arberg.

Tjener mindst 10.000 pr handel

For blandt andet at bekæmpe den stigende, ulovlige import af hundehvalpe blev der i juli 2019 oprettet tre specialenheder for dyrevelfærd under Rigspolitiet. Nye tal viser, at de tre regionale enheder i Nord, Syd og Øst i perioden fra 1. juli 2019 til 8. april 2020 på knap ni måneder arbejdede med i alt 70 forskellige sager om ulovlig import, avl eller salg af hundehvalpe.

- Enhederne har allerede gjort en kæmpe forskel i kraft af, at de er opsøgende, men der er også et stort behov, fordi fortjenesterne for de lyssky hundehandlere er stor. Det er ikke unormalt, at de tjener over 10.000 kroner på én handel, siger Niels Arberg.

Dyrevelfærdsorganisationerne hilser ikke uventet de regionale specialenheder velkommen.

- Det er bestemt positivt, at der nu foregår et koordineret, opsøgende arbejde i politiets regi. I mine 11 år i Dyreværnet har jeg set fænomenet med ulovlig import af hundehvalpe vokse. Frugten af de tre specialenheders arbejde kan efterhånden ses igennem eksempelvis en retssag i Kolding for nylig, og jeg håber, politi-enhederne har en forebyggende og dæmpende effekt på den ulovlige hundehandel, siger udrykningsleder hos Dyreværnet, Nina Amdi.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse kan en hvalp købes for 1.000 kroner i Østeuropa. Den årlige efterspørgsel på hundehvalpe bare i Danmark vurderes til at være på cirka 60.000. I Europa er efterspørgslen på omkring otte millioner.

Spiller på følelser

Ifølge et estimat fra Fødevarestyrelsen var der 650.000 hunde i Danmark i 2020. Heraf var de syv procent af hundene importeret, men der er et stort mørketal.

Ifølge familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen, snydes der ikke bare med stamtavle, vaccinations-attest og opvækst for hundene.

Hunde hitter i Danmark, og der er ifølge Dansk Hunderegister mindst 650.000 af dem i danske hjem. Oven i kommer, at der er et stort mørketal, blandt andet som følge af den ulovlige import fra Østeuropa. Foto whocares

- Der fuskes for eksempel også med hundenes alder. Markedet er ophedet, fordi efterspørgslen er stor, og derfor er køberne ikke så kritiske, siger Jens Jokumsen og fortsætter:

- Sælgerne spiller samtidig på, at der er mange følelser i det for køberne. Det er i den grad sælgers marked og i sig selv en udfordring for køber ikke at blive snydt. Et ofte anvendt trick fra sælger er at sige til køber, at han eller hun bare kan komme med hvalpen igen.

- Det er der jo ikke mange købere, der ønsker at gøre, tilføjer Jens Jokumsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------