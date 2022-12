Drabssigtet mand og kvinde i sagen om geværskud, der juledag kostede Bandidos-rocker livet, er gift og havde udadtil et tillidsfuldt samliv

De blev gift for få måneder siden og havde livet foran sig. Men juledag nulstillede et dødbringende, aftalt møde på en bælgmørk grusvej ved Næstelsø i Sydsjælland alle planer for en yngre mand og hans lige så unge hustru.

- Han var rigtig god for hende. De træner meget sammen, og det lader til, at hun var rigtig lykkelig i sit nye liv, siger en kilde som kender ægteparret bedre end de fleste.