Del af international narkoliga

En 23-årig mand fik fredag 10 års fængsel for at modtage og distribuere 14 kilo hård narko

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Casper Chrillesen blev fredag i en tilståelsessag idømt 10 års fængsel for at modtage og distribuere 14 kilo narkotika som led i en international narkoliga.

Dommen påvirkede ikke den dømte i synlig grad, men blandt de 11 tilhørere var der nogle, der tydeligvis blev rørt over ikke at skulle se Casper Chrillesen som en fri mand de næste mange år.

Han har været varetægtsfængslet siden 10. juli 2022, hvor han blev anholdt.

Hollandske bagmænd

Politiet havde op til anholdelsen holdt øje med en gruppe hollandske statsborgere, man mistænkte for at indsmugle store mængder narkotika til Danmark.

Det var i forbindelse med en af disse indsmuglinger, at Casper Chrillesen kom i politiets søgelys.

En hollænder var kørt til København i en bil med tyske nummerplader.

For øjnene af politiets observatører leverede han to kilo hård narko til Casper Chrillesen på Frederiksberg, og denne blev derved fedtet ind i det dybt kriminelle og organiserede netværk.

Tour de Narko

Via sin krypterede telefon fik Casper Chrillesen 2. juli besked om at modtage endnu en sending.

Anden etape af Tour de France blev den dag kørt på både Sjælland og Fyn. Overdragelsen måtte derfor finde sted på Nyborg Station, da hollænderen ikke kunne krydse Storebæltsbroen i bil.

Politiet fik først adgang til de krypterede beskeder efter anholdelsen, men kunne via optagelser fra stationen konstatere mødet og overdragelsen.

Anholdelse

Casper Chrillesen blev anholdt otte dage senere i sit hjem på Frederiksberg.

Politiet så ham kort forinden forlade bopælen for at mødes med en hollænder. Her modtog han seks kilo kokain og to kilo heroin, som han tog med hjem.

Han har ikke kunnet sige noget om aftagerne af de mange kilo narko. Han fik jobbet som mellemmand af en bekendt og modtog efter eget udsagn nogle få tusinde kroner for denne tjans.

I samme sagskompleks blev en 31-årig mand ved Retten i Lyngby idømt 13 års fængsel i december 2022. Den sag er anket, og sagerne mod de hollandske statsborgere føres særskilt.