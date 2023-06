Delte EB-artikler: 41-årig mand idømt fængselsstraf

Manden er blandt andet dømt for at dele artikler fra Ekstra Bladet

En 41-årig mand fra Fyn var lige kæk nok, da han på bestilling fra andre delte en lang række bøger og artikler på nettet.

Den brøde har han nu fået seks måneders betinget fængsel for i Retten i Odense.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der har ført sagen mod den 41-årige, skriver NSK i en pressemeddelelse.

Forbrydelserne skete, mens hans var en del af en organiseret gruppe af personer, der uploadede mindst 1.004 litterære værker. Det skete på bestilling fra brugere på den danske fildelingstjeneste Asgrd.org, der så fik adgang til det ulovlige materiale.

Delte Ekstra Bladet-artikler

Også på Ekstra Bladet har den 41-årige været på spil. Her har han tilgået og delt betalingsartikler ulovligt.

Man kan jo ikke fortænke nogen i, at ville læse Ekstra Bladets indhold, men manden brugte intetanende brugeres adgangsoplysninger og delte derefter artiklerne i strid med rettighederne.

Bedrageri

Men det stoppede altså heller ikke der for fynboen.

Han blev nemlig også dømt for otte tilfælde af bedrageri i forbindelse med nethandel.

'Her havde han i strid med sandheden påstået over for forhandlerne, at han enten ikke havde modtaget varerne eller havde returneret dem. Derfor havde han uberettiget fået sine penge retur,' skriver NSK i pressemeddelelsen.

Ud over fængselsstraffen skal han desuden betale en erstatning på 41.715 kroner til RettighedsAlliancen, der arbejder for at nedbringe ulovlig kopiering og deling.

- Jeg er tilfreds med dommen, der understreger at organiseret og systematisk brud på ophavsretten er en kriminalitetsform, som myndighederne ser på med alvor, siger anklagerfuldmægtig ved NSK, Brian Borgstrøm.