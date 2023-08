Delte nøgenbilleder med 'kvinde': Så tikkede beskeden ind

Betal et kontant beløb eller få offentliggjort dine private og intime billeder.

Det var det ubehagelige ultimatum, en mand blev stillet, efter han havde delt nøgenbilleder med en anden Instagram-profil.

Derfor foretog han tirsdag en anmeldelse til politiet i Slagelse, der efterforsker sagen som afpresning.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Politiet med opfordring

Manden forklarede til politiet, at han havde delt billederne med en anden Instragram-profil, som muligvis - muligvis ikke - tilhørte en kvinde.

Profilen havde bagefter afpresset manden for et kontant beløb ved at true med at offentliggøre billederne.

'Politiet har registreret anmeldelsen som en sag om afpresning, og opfordringen fra politiet er, at man skal overveje ganske grundigt, hvilken type billeder man deler med andre, mere eller mindre anonyme profiler på nettet,' lyder advarslen fra ordensmagten.