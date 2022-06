Delte voldsvideoer på snapchat

To mænd er blevet idømt henholdsvis tre og fem måneders betinget fængsel for vold mod en yngre mand

To mænd på 18 og 20 år er blevet dømt for at udøve vold mod en ikke alderssvarende ung mand på Stevns sidste sommer.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi.

De dømte mænd gav offeret flere slag, spark og lussinger. Samtidig filmede de volden og delte det på Snapchat.

Offeret blev også tvunget til at knuse en rude og stjæle to breezere fra et supermarked.

Efter voldsepisoderne truede mændene offeret til ikke at melde sagen til politiet.

Mændene blev idømt tre og fem måneders betinget fængsel. Midt- og Vestsjællands Anklager oplyser, at straffene ikke var længere på grund af deres unge alder.