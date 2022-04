Den ældste på dødsgangen: Nu er han død

Som den ældste indsatte på dødsgangen i staten Texas blev Carl Wayne Buntion torsdag aften lokal tid henrettet med en dødelig indsprøjtning.

Det skriver blandt andre Houston Chronicle.

78-årige Buntion nåede at sidde på dødsgangen i mere end 30 år for at have skudt og dræbt en motorcykelbetjent i Houston i 1990. Som en del af sine sidste ord rettede han blandt andet henvendelse til familien til den dræbte politimand James Irby.

- Jeg ville gerne have Irby-familien til at vide én ting: Jeg angrer, hvad jeg gjorde. Jeg beder til Gud for, at de får en afslutning på mit drab på deres far og fru Irbys mand.

- Jeg håber at se jer i himlen en dag, og når I kommer, så vil jeg give jer et stort kram, sagde Carl Wayne Buntion ifølge New York Post, inden han fik den dødelige indsprøjtning.

Han takkede også dem, der havde været der for ham de seneste mange år.

Advokater kæmpede

Carl Wayne Buntions advokater kæmpede til det sidste for at få henrettelsen udsat.

Advokaterne gjorde blandt andet gældende, at henrettelsen ikke havde noget legitimt formål, når Buntion havde siddet fænglset i mere end 30 år og i øvrigt var gammel og svækket.

Han udgjorde altså ingen trussel mod samfundet.

Prøveløsladt

Drabet på motorcykelbetjenten James Irby på 37 år skete, da Buntion var prøveløsladt, og James Irby stoppede den bil, hvor Buntion var passager.

Buntion skød først politibetjenten i hovedet og herefter to gange i ryggen, før han flygtede fra stedet.

Den 78-årige Buntion sad ifølge sine advokater fængslet i isolation i cirka to årtier, efter han blev dømt til døden i 1991.

'Glæde'

James Irbys enke sagde, efter at Carl Wayne Buntion var blevet erklæret død klokken 18.39 lokal tid, at hun følte 'glæde'.

- Jeg følte det, som om jeg tog den dybeste indånding, jeg har kunnet i de seneste 32 år. Jeg følte glæde, sagde Maura Irby.

Buntion er den ældste fange, der er blevet henrettet i staten Texas, siden USA's højesteret lovliggjorde dødsstraf i 1976.

Dødsstraffen i USA er ofte til diskussion. I denne barske billedserie får du indblik i fangernes liv på dødsgangene.