Den første kvindelige udenrigsminister i USA's historie er død

Den første kvindelige udenrigsminister i USA's historie, Madeleine Albright, er død. Hun blev 84 år.

Hun døde tidligere onsdag som følge af en kræftsygdom. Det oplyser familien i en erklæring på Albrights officielle Twitter-profil.

Den tidligere udenrigsminister døde med familie og venner omkring sig, oplyses det.

- Vi har mistet en kærlig mor, bedstemor, søster, tante og ven, hedder det i erklæringen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver i forbindelse med nyheden på Twitter, at han er dybt berørt af dødsfaldet:

- Hun var en sand inspiration, en pioner og en forkæmper for diplomati, demokrati og menneskerettigheder. Et levende symbol på transatlantiske værdier og samarbejde.

Albright kom til USA i 1948 som flygtning fra Prag. Hun blev en vigtig figur i amerikansk politik og har en glorværdig politisk karriere bag sig.

Fra 1997 til 2001 var hun udenrigsminister under den demokratiske præsident Bill Clinton. Hun var den første kvinde til at sidde på posten.

Den tidligere udenrigsminister var aktiv til det sidste. Frem til sin død var hun blandt andet professor ved Georgetown University og var i bestyrelsen i en lang række fonde og institutioner.

Albright blev født i Tjekkoslovakiet kort før Nazitysklands invasion. Hendes navn var Maria Jana Korbelova.

Faderen var diplomat, og familien flygtede til London.

Senere i livet fik hun at vide, at familien var jødisk. Hun blev ellers opdraget katolsk.

Ikke længe efter krigen udvandrede familien til USA, men forinden havde hun gået i skole i Schweiz, hvor hun skiftede navn til Madeleine.

I USA giftede hun sig med Joseph Albright. Inden skilsmissen i 1982 fik parret tre børn.

Hun læste i en årrække international politik på University of Colombia og blev professor med speciale i østeuropæiske forhold.

Det var med til at gøre hende til rådgiver for Demokraterne, som hun senere blev en fremtrædende politiker for.