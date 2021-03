Den irske Bermuda-trekant: Unge kvinder forsvandt på stribe

I løbet af blot fem år forsvandt seks kvinder sporløst i et område uden for den irske hovedstad Dublin

Annie McCarrick elskede Irland.

Den 26-årige new yorker havde gennem flere perioder boet og studeret i landet, og i januar 1993 steg hun på flyveren til Dublin for én gang for alle at afgøre, om hendes fremtid lå i det øl- og folkemusikglade land.