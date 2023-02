Den tredobbelte morder Juha Valjakkala er død

Juha Valjakkala var kendt for at have dræbt tre personer i Sverige

Den finske massemorder Juha Valjakkala er død. Han blev 57 år.

Det skriver Aftonbladet og Iltalehti.

Han blev kendt for at have dræbt tre personer fra samme familie - en far, en mor og en 15-årig dreng - i den svenske by Åmsele.

Juha Valjakkala, der senere ændrede sit navn til Nikita Bergenström, blev i 1989 idømt livsvarigt fængsel for morderne.

Efter en politijagt gennem Sverige og Danmark blev han og hans ledsager Marita Routalammi anholdt på Odense Banegård.

Startede med en stjålet cykel

Juha Valjakkala og Marita Routalammi var før drabene i forvejen kendt for at stjæle og bedrage i Danmark, Sverige og Norge. Det kulminerede i Åmsele, hvor de stjal en barnecykel, hvilket en 15-årig dreng overværede.

Drengen viderefortalte tyveriet til hans far, der konfronterede Juha og Marita. Det endte med, at Juha Valjakkala skuddræbte både faren og sønnen, og efterfølgende dræbte han også familiens mor med slag og knivstik.

Juha Valjakkala afsonede sin straf i Finland.