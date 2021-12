Denne bil stod tæt på drabsoffer

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En sort personbil spøger i sagen om den 21-årige mand, der blev fundet skudt og dræbt på Krebsdammen i Herlev 7. december i år.

Bilen blev stjålet i Lejre 1. december og blev fundet i umiddelbar nærhed af det sted, hvor den 21-årige mand blev dræbt, og en 25-årig mand blev skudt i hovedet, men overlevede.

Københavns Vestegns Politi har undersøgt bilen minutiøst for spor, og nu offentliggør de billeder af bilen, der er en sort Skoda Roomster årgang 2011 med registreringsnummer GW24064. Der er tale om bilens rette nummerplader.

Her ses bilen ved en parkeringsplads ved gerningsstedet, der ligger relativt afsides. Foto: Kenneth Meyer

Her bliver bilen transporteret væk fra gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Politiet har offentliggjort to billeder af bilen og skriver i en pressemeddelelse, at de meget gerne hører fra vidner, der har bemærket bilen i timerne op til skyderiet.

Politiet fik en anmeldelse kort før klokken 1 natten til 7. december om, at der var en hårdt såret mand, der var blevet bragt ind til Herlev Hospital. Det er altså i tiden før da, at politiet ønsker oplysninger om bilens færden.

Samtidig søger politiet også vidner, der i tiden umiddelbart efter drabet og drabsforsøget så den 25-årige mand, som blev såret ved skyderiet.

Politiet efterforsker i Herlev, hvor to personer er blevet skudt Politiet efterforsker i Herlev, hvor to personer er blevet skudt.

Han var hårdt såret, da han kæmpede sig ud til krydset Krebsdammen/Ring 4 omkring klokken 00.45, hvor han blev samlet op af en borger.

Politiinspektør Michael Hellensberg har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at den sårede råbte et civilt køretøj op, som kørte ham til Herlev.

- Da han ankommer til Herlev, er han blevet så dårlig, at de lægger ham i koma, og derfor har vi ikke haft mulighed for at afhøre ham, fortalte han.

Den sårede blev efterfølgende behandlet, og hans tilstand er nu stabil, og han er uden for livsfare. Politiet hører gerne fra vidner, der har set den sårede mand stå i krydset.

Politiet anholdt i torsdags en 41-årig mand, der er sigtet i drabssagen. Der var berammet grundlovsforhør, men det blev aflyst få timer forinden. Inden da havde manden siddet til afhøring. Han er fortsat sigtet.

Hvis man har oplysninger, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes hele døgnet på 43861448.