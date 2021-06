Derek Chauvin idømmes en fængselsstraf på 22,5 år for drabet på George Floyd

Den nu tidligere politibetjent Derek Chauvin, der i april blev kendt skyldig i drabet på den sorte amerikaner George Floyd, straffes med fængsel i 22 og et halvt år.

Det står klart efter fredagens retsmøde, der fandt sted ved en domstol i Hennepin County i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Dommer Peter Cahill udtrykte sin sympati for Floyd-familien inden strafudmålingen, og han understregede, at strafudmålingen 'ikke er baseret på offentlighedens mening'.

I modsætning til under hele retssagens tidligere forløb, valgte Derek Chauvin også at gribe muligheden for at sige noget.

- Jeg vil udtrykke mine kondolencer til Floyd-familien. Der vil være information i fremtiden, der vil være i jeres interesse, og jeg håber, det vil give jer noget ro i sindet, sagde han.

45-årige Chauvin kan trække 199 dage fra dommen, da han allerede har afsonet dem.

Bliver han ikke løsladt inden, at hele straffen er afsonet, vil han til den tid være over 65 år.

Det var 25. maj sidste år, at 46-årige George Floyd mistede livet, da Derek Chauvin pressede sit knæ mod hans hals og nakke i over ni minutter under en anholdelse på åben gade i Minneapolis, Minnesota.

Floyd var mistænkt for at have brugt en falsk 20-dollarseddel til at købe en pakke cigaretter i en kiosk.

Derek Chauvin blev 20. april i år kendt skyldig i drabet på Floyd. Han blev fundet skyldig i alle tre lovbrud, som han var tiltalt for. Den groveste lød på forsætligt drab.

Inden straffen fredag blev læst højt af dommeren, fik familiemedlemmer mulighed for at give de afsluttende bemærkninger.

Floyds syvårige datter, Gianna Floyd, var med på en videoforbindelse.

- Jeg spørger efter ham hele tiden, sagde hun, mens George Floyds bror, Philonese Floyd, på vegne af hele Floyd-familien bad dommeren om at straffe Chauvin hårdest muligt.

Også Chauvins mor, Carolyn Pawlenty, talte inden strafudmålingen.

- Han har et stort hjerte, og han har altid sat andre før sig selv. Selv om jeg ikke har sagt det offentligt, har jeg altid støttet ham, og det vil jeg altid gøre. Når du dømmer min søn, vil du også dømme mig, sagde hun.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en straf på 30 års fængsel til Chauvin, og flere advokater havde over for Minneapolis-avisen StarTribune spået, at Chauvin ville få 20-25 års fængsel.

Chauvin er den anden politibetjent i delstatens historie, der ender i fængsel for at have dræbt en civil person, mens betjenten har været i tjeneste, har avisen også skrevet.

I alt fire politibetjente deltog i anholdelsen af George Floyd sidste år. Retssagerne mod de tre andre gennemføres først senere.

Drabet på George Floyd satte over hele USA gang i store demonstrationer, som satte fokus på politivold og racemæssig ulighed. Demonstrationerne spredte sig også til flere steder verden over.