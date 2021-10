Derfor ankes dommen

Fire medlemmer af Levakovic-klanen slap for billigt, da de blev dømt i Retten i Glostrup for en stribe frække tricktyverier mod ældre og svage mennesker ved at udnytte frygten for corona.

Det mener Statsadvokaten i København, der har anket dommene, der blev afsagt for to uger siden i Retten i Glostrup.

De blev blandt andet frifundet for et hjemmerøveri mod en dement mand i Hvidovre.

- Vi har ønsket at få hele anklageskriftet vurderet igen af landsretten, og vi anker med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet. Også de forhold, hvor der er sket frifindelse, siger Mads Kruse, specialanklager ved Statsadvokaten i København.

De har nedlagt påstand om, at straffene skal skærpes, og så fastholder de påstanden om udvisning for bestandigt for brødrene Jimmi og Dollar Levakovic, der begge slap med en tidsbestemt udvisning på ni år.

Jimmi Levakovic er tidligere sluppet for udvisning, da Højesteret afviste det. Anklagemyndigheden vil have den kroatiske statsborger udvist for bestandigt i den nye sag.

- Hvis vi havde været tilfredse med byrettens bevisresultat, så havde vi anket i overensstemmelse med bevisresultatet. Men vi mener, at de forhold, hvor der er sket frifindelse, skal prøves igen i landsretten. Og det er nogle tunge forhold forstået på den måde, at det er hjemmerøverier, der sædvanligvis giver en hel del i straf, siger Mads Kruse.

Jimmi og Dollar Levakovic blev kendt skyldige i tricktyverier og idømt henholdsvis fem et halvt års fængsel og tre et halvt års fængsel i byretten, mens Santino Levakovic fik to år og ni måneders fængsel, og deres tante Silvia Winther fik fem års fængsel. Hun blev som den eneste dømt for røveri. Santino og Silvia er danske statsborgere.

Silvia Winther virkede afslappet i retten og sagde, 'det skal nok gå' ud til familien, der sad som tilhørere. Privatfoto

I sagen er der også rejst tiltale efter den strafskærpelsesregel i 81d, hvor straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte, hvis kriminaliteten sker under udnyttelse af coronasituationen. Og den blev også taget i brug i dommen i det omfang, der skete domfældelse.

- Det er naturligvis også noget, vi har fokus på og gerne vil have landsrettens vurdering af, siger specialanklageren.

- Flere af de forurettede er ældre og svækkede mennesker, nogle er endda døde undervejs. De bliver jo ikke yngre. Hvad gør det ved jeres sag?

- Nogle af dem har haft lejlighed til at afgive forklaring i byretten, og det er jo kun supplerende forklaringer, de skal give i landsretten i det omfang, vi finder det nødvendigt. Så det, at de har afgivet forklaring en gang, er et godt skridt på vejen. Men det er klart, at der er nogle af de forurettede, der er oppe i alderen, og det er selvfølgelig noget, vi er opmærksomme på.

Egon var et af ofrene i sagen. Han nåede at dø, før sagen kom for retten. Foto: Linda Johansen

- I et af forholdene er den forurettede dement og var ikke i stand til at afgive forklaring i retten. Vanskeliggør det ikke en eventuel dom i dette forhold?

- Det har spillet ind i forhold til frifindelsen, kan man læse af dommens præmisser, at han kun blev afhørt til politirapport, og det, mente man ikke, var tilstrækkeligt til domfældelse i det forhold. Vi må se, hvad der sker under anken, siger Mads Kruse.

Michael Juul Eriksen, der er forsvarer for Jimmi Levakovic, har oplyst, at der fra deres side nu er anket med henblik på frifindelse.

Ekstra Bladet har fulgt sagen tæt. Læs familiens svar på anklagerens spørgsmål om, hvordan de tjener deres penge.