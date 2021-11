Derfor bliver russisk skib tilbageholdt i Skagen

I løbet af ugen var der mystik om et russisk forskningsskib, der bliver tilbageholdt i Skagen. Men nu er der nyt i sagen.

Således skriver Ritzau, der har fået indsigt i retsbogen, at forskningsskibet bliver tilbageholdt, fordi et canadisk selskab, One Ocean Expeditions Inc., har stillet krav om 40 millioner kroner i erstatning fra skibets ejer.

Tre år gammel strid

Rejseselskabet lejede skibet, der blev brugt til krydstogtsekspeditioner til Arktis, men i 2018 stødte skibet på grund nord for Canada med en større gruppe passagerer om bord, beretter Ritzau.

Selskabet måtte siden aflyse resten af turen og resten af sæsonens ture, fordi skibet var for medtaget.

Det canadiske selskab mener, at det var skibets besætning, der var skyld i uheldet, fordi de ikke havde læst søkortene korrekt.

Skal stille sikkerhed

Ifølge Ritzau har det russiske selskab, der ejer forskningsskibet 'Akedemik Ioffes', ikke betalt erstatningen, og derfor mener canadierne, at det var nødvendigt at 'gøre arrest i skibet'.

En beslutning, Fogedretten i Hjørring gav selskabet medhold i, hvorfor skibet nu ligger tilbageholdt i Skagen.

Skibet skal blive liggende, indtil skibets ejer har stillet sikkerhed for de knap 40 millioner kroner.

Af retsbogen fremgår det, at skibet har mad, vand og brændstof nok til at blive liggende i Skagen i 60 dage, skriver Ritzau.

Krigsskib dukkede op på radar

I løbet af torsdag aften fremgik det pludseligt af flere skibssporingstjenester, at der også var et russisk krigsskib i nærheden.

Men det afviste Forsvaret helt og holdent på Twitter.

'Forsvaret kan afkræfte rygtet i nogle medier om, at der ligger et russisk krigsskib i Ålbæk bugten ved Skagen. Det gør der ikke,' skrev Forsvarets officielle Twitter-profil.

