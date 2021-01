Derfor brændte hus - to gange

Hele to gange på et døgn gik der i december ild i et hus på Lykkegårdsvej i Svenstrup på Fyn. Nu har politiet fundet ud af, hvorfor det gik galt. Det skriver Fyens.dk

Ifølge pressetalskvinde Charlotte Nyborg fra Fyns Politi opstod brand nummer to i noget materiale mellem husets etager, som har ligget og ulmet efter brandvæsnet slukkede den første brand.

Den opstod fredag middag 11. december, men brandvæsnet formåede at slukke den relativt hurtigt. Allerede natten til lørdag - tyve minutter i tre - udbrød der dog brand igen, og denne gang mere alvorligt.

Det tog ifølge Fyens.dk fem timer at få bugt med flammerne. Heldigvis var der ingen personer inde i huset.

Ifølge Charlotte Nyborg opstod første brand i en elektrisk installation.