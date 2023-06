Derfor sylter dommere drabssag

Nævningesag om drabet på Louise Borglit er udsat med risiko for at helt at gå i baglås efter uenighed om PET-lydklip og ny kendelse om brugen af undercover-samtaler mellem den tiltalte og politiagenten Frank

Et sug gik torsdag morgen igennem retssal 404.

Retsformanden i nævningesagen om drabet på Louise Borglit i Retten i Glostrup lagde ud med at læse op af en ny landsretskendelse, som tvang ham til øjeblikkeligt at stille drabssagen i bero.

Ingen vil citeres direkte for det, men Ekstra Bladet erfarer, at der nu i yderste konsekvens er risiko for, at den komplicerede retssag med brug af PET-lydklip optaget i hemmelighed med den nu drabstiltalte mand skal gå om med nye dommere og nævninge.

Øjenvidne var bange: Så Louise lige efter knivdrab

Efter planen skulle sagen være afgjort med en skyldkendelse og eventuelt dom næste fredag. Men det er nu uvist, om den aktuelle straffesag overhovedet kan køre videre.

- Jeg mener, der er tale om en rettergangsfejl, sagde den 29-årige mands forsvarer Christina Schønsted i retten.

En udtalelse hun efterfølgende ikke har ønsket at uddybe.

Lydklip er helt afgørende

Det er specialanklager Bo Bjerregaard helt uenig i.

- Landsretten siger intet som helst om, at byretten har begået rettergangsfejl ved behandlingen af sagen, fastholder han.

Sagens kerne er, at Østre Landsret har bedt byrettens tre juridiske dommere om at tage endelig stilling til, om de kontroversielle lydklip af den nu tiltalte mands samtaler med PET-agenten Frank må indgå som bevis i drabssagen.

Det vil ske på tirsdag, hvor nok en retsdag er presset ind i drabssagen.

Her er en af Ekstra Bladets avisforsider om drabet på Louise Borglit, før den nu tiltalte mand blev anholdt og sigtet i maj 2022.

Landsretten er til gengæld principielt enig i byrettens afgørelse om, at det var i orden at afspille lydoptagelserne, som blev optaget uden den nu drabstitalte mands viden i to fængsler i Jylland fra oktober 2020 og frem til hans anholdelse halvandet år senere.

Men retten skulle, står det mellem linjerne i kendelsen, være gået hele vejen ved allerede på første retsdag at beslutte, om lydklippene også kunne bruges som bevis i drabssagen.

Drabsmand eller uskyldig

Nu er byretten blevet pålagt, at lade forsvarer og anklager procedere det spørgsmål, så retten kan tage endelig stilling. Spørgsmålet skal være afgjort, før retten tager stilling til, om manden er skyldig eller det modsatte. Østre Landsret lægger vægt på, at netop lydklippene i det spil er af afgørende betydning.

Christina Breinstrup, pressedommer i Retten i Glostrup, ønsker ikke at udtale sig om drabssagens dramatiske udvikling.

- Det kan jeg ikke mene noget om. Nu må vi se tiden an, siger hun i forbindelse med Ekstra Bladets henvendelse.

Det er enestående, at en undercover-agent fra PET har forklaret sig som vidne i en alvorlig retssag i Danmark. Pressen og den tiltalte blev af sikkerhedsgrunde ført ud af retssalen, da det skete.

Den drabstiltalte mand nægter sig skyldig og afviser, at han var i Elverparken i Herlev, da Louise Borglit blev ramt af knivstik.

Tiltaltes påstand: Tom snak om knivdrab

Den nu tiltalte mand nægter sig skyldig og afviser, at han udtalte sig med udgangspunkt i en konkret, personlig viden om drabet på Louise Borglit overfor politiagenten Frank. Tegning: Eigil Norton

Straffesagen om drabet på 32-årige Louise Borglit tilbage i 2016 skiller sig ud ved, at det aldrig er lykkedes politiet at fremskaffe biologiske beviser eller tele-oplysninger, der knytter den tiltalte til det brutale knivdrab eller gerningsstedet på et græsareal i Elverparken i Herlev.

Den tiltaltes bemærkninger til PET-agenten Frank i Enner Mark Fængsel i tre uger i efteråret 2020 og senere under besøg i Nørre Snede Fængsel kan derfor få stor betydning for, om nævninge og dommere finder ham skyldig.

I et af de 73 lydklip af mere end to timers varighed betegner han efterforskerne i drabssagen som ’fucking idioter’. Han fortæller for eksempel i detaljer agenten - som han troede var en voldssigtet medfange - om maltraktering af kvinder og om at bruge kniv i forbindelse med drab.

’Næsen skåret af’

I en anden lydoptagelse fortæller han, hvordan han efter drabet 4. november 2016 skaffede en kniv af vejen. Der er også et klip, hvor han afslører, at Louise Borglit fik næsen skåret af. Det kunne han ifølge anklageren ikke vide tilbage i 2020.

Selv har den tiltalte fortalt, at han som mistænkt i sagen havde set billeder af drabsofret under møder med sin advokat og to efterforskere. En påstand som ikke er blevet af- eller bekræftet under deres vidneforklaringer i retten.

Generelt har den tiltalte beskrevet sine udtalelser til agenten som ’tom snak’.

Hans forsvarer Christina Schønsted har under retssagen slået på, at hendes klients rettigheder blev trådt under fode, fordi han ikke var sigtet, da han udtalte sig til agenten.

Hun mener desuden, at agenten igen og igen fremprovokerede deres snakke om drabssagen, og at der reelt var tale om en illegitim politiafhøring.

