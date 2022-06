Derfor var politiet ved gods

Politiet var meget hemmelighedsfulde, da de tirsdag var massivt til stede ved Espe Gods' matrikel med hundepatruljer og kriminalteknikere. De ville alene fortælle, at der var tale om et mistænkeligt forhold, som de var i gang med at undersøge.

Onsdag løfter Rune Nilsson, vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, lidt af sløret.

Politiets tilstedeværelse skyldtes, at en ældre mand tirsdag formiddag blev fundet død på en sti ved Espevej nær Boeslunde.

- Der er helt særlige omstændigheder, der gør, at vi skal undersøge det nærmere for at klarlægge, om der var tale om et strafbart forhold eller ej. Efter kriminalteknikernes undersøgelser kan vi konkludere, at der ikke er noget strafbart, siger han, uden at ville fortælle nærmere, hvad der vakte politiet interesse, eller hvordan manden er død.

Han blev forholdsvis hurtigt identificeret, og de pårørende er underrettet

Foto: Per Rasmussen