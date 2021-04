- Det er en epidemi. Vi skal ikke acceptere det

Natten til fredag dansk tid blev USA endnu engang ramt af et masseskyderi.

Mindst otte mennesker blev dræbt, mens adskillge blev såret, da en person åbnede ild i en FedEx-bygning i byen Indianapolis i Indiana, inden han rettede våbnet mod sig selv og tog sit eget liv.

Lokalbefolkningen blev rystet, og mange ofre og pårørende har fået ar på sjælen for livet, men begivenheden er langt fra noget særsyn i USA.

Det er derfor også en frustreret amerikansk præsident, der fredag har reageret på nyheden.

'I aftes og her til morgen i Indianapolis, har familier igen måttet vente på at høre nyt om skæbnen for deres pårørende. Sikke en modbydelig venten og skæbne, der er blevet alt for normal og som hænder hver dag et sted i vores nation,' lyder det blandt andet i meddelelsen fra Joe Biden.

I kølvandet på skyderiet har præsidenten beordret, at alle offentlige bygninger i USA, og alle offentlige amerikanske bygninger i udlandet, skal flage på halv til og med 20. april i sorg over skyderiet. Det er kun to uger efter, han gav den samme ordre i kølvandet på et andet masseskyderi, som kom kort tid efter et andet blodig skyderi.

Flaget er allerede på halv på Det Hvide Hus. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Ukendt motiv

Myndighederne i Indianapolis har endnu ikke offentliggjort identiteten på den dræbte eller på nogen af ofrene.

Motivet bag handlingen er endnu ikke kendt.

- Det ville være for tidligt at spekulere i motivet så tidligt i efterforskningen, lød det på et pressemøde fredag eftermiddag dansk tid fra FBI-agenten Paul Keenan, der står i spidsen for efterforskningen.

Politiets efterforskere nær stedet, hvor nattens skyderi fandt sted. Foto: Jon Cherry/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke desto mindre kunne amerikanerne atter stå op til nyheden om et meningsløst masseskyderi med en række ofre. Ifølge CNN har der i den seneste måned alene været 45 skyderier i USA, hvor mindst fire personer er blevet ramt.

'Vi må handle'

Joe Biden er da også mere end træt af de mere end daglige skyderier.

'Skyderier er en epidemi i USA. Men vi skal ikke acceptere det. Vi må handle,' skriver han.

'Alt for mange amerikanere dør hver eneste dag som følge af skud. Det er en skamplet på vores karakter og det gennemborer selve sjælen for vores nation,' lyder det fra præsidenten.

Han fortæller, at han har bedt det amerikanske justitsministerium om at handle for at beskytte befolkningen bedre mod våben, og han har presset på over for Kongressen for at lytte til befolkningen og indføre nye tiltag for at begrænse udbredelsen af våben. Det drejer sig blandt andet om bedre baggrundstjek af personer, der vil købe våben, og forbud mod automatvåben.