RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Drabet på Nicoline Plintic var aldrig sket, hvis ikke det havde været for en 24-årig mands 'syge og magtbegærlige spil'.

Det var påstanden fra forsvarer Anders Riisager, da han tirsdag procedurerede på vegne af sin klient i en uhyggelig drabssag fra Køge.

- Det er ham, der er edderkoppen. Ham der orkestrerede det, sagde advokaten om den 24-årige mand, der sammen med en 19-årig er tiltalt for i forening at dræbe den 20-årige kvinde 14. juli sidste år.

liget af Nicoline Plintic bliver hentet på Københavnsvej. Arkivfoto: Kenneth Meyer

Fældet af aflytning

Den 19-årige har tilstået drabet - men først efter at være blevet fældet af en hemmelig aflytning, hvor han overfor en medfange i fængslet fortæller, at han slog Nicoline Plintic ihjel.

Den 24-årige nægter sig fortsat skyldig. Han er skizofren og psykisk i så ringe forfatning, at han ikke er til stede i retten. Hans forsvarer, Rasmus Sølberg, kaldte det i sin procedure ’vanvittigt’ at dømme den 24-årige for drab.

- Vi har ingen beviser for, at han har været med til at planlægge drabet. Det har vi kun fra (den 19-åriges navn, red), og han er ikke troværdig, lød det blandt andet med henvisning til teenagerens skiftende forklaringer.

Hans egen klient har dog også skiftet forklaring undervejs. I december sidste år tilstod han sin rolle i drabet, men trak den siden tilbage.

Nicoline var tømrerlærling og elskede det. Hun var udadvendt og altid smilende, fortæller hendes mor. Privatfoto

Meldte drabsmand til politiet

Nicoline Plintic og de to unge mænd skulle forestille sig at være venner. De tog kokain sammen, og den 20-årige kvinde solgte angiveligt også kokain sammen med eller for den 19-årige. Få uger før drabet havde hun dog meldt ham til politiet for afpresning og trusler. Blandt andet skyldte teenageren hende penge for en række mobiler, han skal have presset hende til at købe på afbetaling.

Maria Plintics datter meldte sin drabsmand til politiet to gange, inden hun blev slået ihjel.

Rockerfantomet

Sagen er blandt andet speciel, fordi den 24-årige befandt sig omkring 200 kilometer fra gerningsstedet, da drabet fandt sted.

Men anklagemyndigheden mener, at begge unge mænd aftalte drabet over sociale medier, og at det så var den 19-årige, der udførte det. Han kvalte, tævede og stak en saks i halsen på Nicoline Plintic, inden han tog et billede af hende og sendte det til den 24-årige.

En figur ved navn ’Karim Albino’ har været central i sagen. Han skulle være en hårdkogt Satudarah-rocker, der var rasende på både den 19-årige og Nicoline, fordi de ikke holdt tæt om en narkoaftale, og det fik angiveligt tingene til at eksplodere.

Anklagemyndigheden mener, at Karim Albino er en falsk identitet, der er opdigtet af den ældste af de tiltalte. Det mener teenagerens forsvarer også, og han beskriver den 24-årige som en edderkop, der fordelt på de to identiteter spillede de to andre ud mod hinanden og pressede den 19-årige voldsomt.

14. juli skrev han blandt andet til teenageren: 'Bror, du har virkelig dummet dig. Han (rockeren, red.) er pisse sur. Hvad sker der?'

Nicolines kiste var lyserød, fordi det var hendes yndlignsfarve. Flaget ærede hendes serbiske aner. Arkivfoto: Mogens Flindt

Skaf hende af vejen ?

Den dag - fra det lille værelse på Københavnsvej i Køge - skrev den 19-årige både med sin 24-årige kammerat og Karim Albino på sociale medier.

- Drabet var nøje planlagt mellem de to. De skrev på messenger, Wickr og snapchat, sagde anklager Kirsten W. Jensen blandt andet.

De fleste beskeder er blevet automatisk slettet, men få timer før drabet skriver den 24-årige blandt andet ’Skaf hende af vejen’.

Derefter, har den 19-årige forklaret, skiftede de til snapchat og wickr, hvor de aftalte, hvordan det skulle gøres. Teenageren siger også, at han blev beordret til det.

Rasmus Sølberg var uenig. Han påpegede blandt andet, at der jo var et spørgsmålstegn for enden af den 24-åriges centrale messengerbesked ’Skaf hende af vejen ?’

- Det højeste vi kan komme op på er at kalde det et forslag, lød det fra advokaten, der om selve drabet tilføjede:

- Han (den 19-årige, red.) stikker en saks i halsen på hende, lægger en plastikpose over hendes hoved. Hvorfor er det ikke nok bare at kvæle hende? Det tyder ikke på, efter min opfattelse, at det er noget, han er blevet beordret til eller tvunget til. Det tyder på en mand, der er desperat.

Der ventes at falde dom senere i dag.

Nicoline Plintics mor følger retssagen mod de to unge mænd, der er tiltalt for drabet på hendes datter. Der ventes dom senere i dag, tirsdag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

'Min nye bedste ven'

Nicoline Plintics mor, Maria, hørte for første gang om sin datters drabsmand i maj 2020. Dengang omtalte Nicoline teenageren som 'sin nye bedste ven'.

Det ændrede sig og før hun blev frarøvet livet, forandrede Nicoline sig også, fortæller moderen. Læs mere her (+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Retsmedicineren Asser H. Thomsen har kortlagt og analyseret 1417 drab begået i Danmark fra 1992 til 2016. Hør om hans arbejde i den nye udgave af Afhørt herunder eller i din podcastapp.