Jo, jeg er ægte: 13-årig tryglede riffelmanden om ikke at skyde, da manden pludselig stod lige foran ham

Han ligger for enden af rulletrappen. I en gruppe af mennesker, der er faldet på vej ned. To personer er ramt af skud. De lander på den 13-årige drengs fødder, så skoene bliver smurt ind i blod. Der er glas over det hele fra rulletrappens gelænder.

Så sigter riffelmanden sit våben direkte mod ham og en ung kvinde ved siden af.