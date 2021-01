Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet er dagen derpå til stede med en mobil station og flere betjente i hjertet af boligkvarteret Gyngemose Park, hvor Forsvarets sprængstofeksperter i går rykkede ud efter fundet af en bombe.

Og det lader til, at der er behov for at genoprette trygheden i boligområdet.

- Det er mega-skræmmende. Nu flytter jeg snart, og det er jeg begyndt at glæde mig meget til. Det er ikke så behageligt at bo herude længere, siger Frederikke Degn og henviser til, at der i sommer var en skudepisode i kvarteret.

Bomben var placeret under en mørk BMW og målet for den var angiveligt et mangeårigt medlem af Bandidos. Forsvarets bombeeksperter, EOD, uskadeliggjorde bomben, og derfor kom ingen til skade.

Frederikke Degn er glad for, at hun snart skal flytte fra boligområdet ved Gyngemose Parkvej, fortæller hun. Foto: Jonas Olufson

Hul i hovedet

Men det kunne let være gået anderledes. Den mørke BMW holdt placeret på en fyldt parkeringsplads ikke langt fra en legeplads og boligblokke.

At man kan finde på at placere en bombe netop her falder også 73-årige Marianne Hansen for brystet.

- Det er fuldstændig galimatias. Jeg ved ikke, hvor de har deres tanker henne. Total sindssygt og hul i hovedet. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige, fortæller Marianne Hansen.

I modsætning til 23-årige Frederikke Degn er Marianne dog glad for at bo i området, og oplevelsen i går har ikke gjort hende nervøs for at færdes omkring sin bolig. Hun betegner i stedet kvarteret som roligt.

Artiklen fortsætter under billedet.



Marianne Hansen opdagede først, at der var en stor politiaktion i gang lige uden for hendes hoveddør, da hendes datter ringede. Foto: Jonas Olufson

Turde ikke gå ud

Nogle boligblokke væk fra, hvor den mørke BMW holdt parkeret, overværede 25-årige Behnaz Sobhani lørdag eftermiddag og aften politiets aktion, fortæller hun.

- Vi kunne høre politiets sirener og se mange politibiler på gaden. Først vidste vi ikke, hvad der skete, så vi var i tvivl, om vi skulle forlade lejligheden. Samtidig ville vi nødig forlade lejligheden, for det kunne måske være farligt at gå ud. Det var meget stressende, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.



Behnaz Sobhani har ikke boet så lang tid i kvarteret i Gladsaxe, men oplevelsen lørdag har gjort hende i tvivl om, hvorvidt det er et trygt sted at bo. Foto: Jonas Olufson

Via Facebook fandt hun senere ud af, at det drejede sig om fundet af en bombe. Selvom ingen kom til skade, har det alligevel mærket den 25-årige kvinde, der for cirka et halvt år siden kom til Danmark fra Iran.

- I dag, da vi skulle ned med skraldet, talte vi for eksempel om, hvilken vej vi skulle gå, og om det var sikkert at gå denne vej. Så det har da fået mig til at tænke, at det her måske ikke er et sikkert sted at bo, og om vi skulle flytte, siger Behnaz Sobhani.

Politiet betragter placeringen af bomben under den mørke BMW som et drabsforsøg på bilens ejer. Sprængladningen menes at være blevet placeret på bilen i tidsrummet fra fredag omkring frokosttid til lørdag klokken 14.20.

Her opdagede bilens ejer bomben og kontaktede politiet.