Det nye fingeraftryk? Borgerforslag har ramt målet

Et borgerforslag der vil tillade dansk politi at benytte genetisk slægtsforskning til at opklare gamle drabssager, har opnået 50.000 underskrifter og skal behandles i folketinget

Det var en meget glad Martin Wittrup Enggaard, der tirsdag aften fandt ud af, at det borgerforslag han sammen med fem politikollegaer fremsatte i juni, nu har nået 50.000 underskrifter, og derfor vil blive behandlet i folketinget.

Det fortæller han Ekstra Bladet onsdag formiddag umiddelbart efter, at han har mødtes med Justitsminister Mattias Tesfaye for at drøfte efterforskningsteknikken, hvor man med adgang til store DNA-databaser, vil kunne finde en gerningsmand via mulige slægtninge, der frivilligt har afgivet DNA til firmaer som eksempelvis MyHeritage.com.

Firmaerne tilbyder at kortlægge privatpersoners etniske afstamning og slægtstræ, hvilket millioner af mennesker verden over har gjort brug af.

Men som det er nu, er det ikke umiddelbart muligt for dansk politi at tilgå databaserne til at opklare forbrydelser.

Det ønsker forslagsstillerne, at borgerforslaget skal lave om på.

Annonce:

- Fuldstændig banebrydende

Martin Wittrup Enggaard har stillet borgerforslaget og i løbet af sommeren advokeret på sociale medier og i pressen med sit budskab som privatperson, men til daglig arbejder han som drabsefterforsker i Københavns Politi, og det er hans erfaring fra sit arbejde der gør, at han vurderer, at selve teknikken er ligeså banebrydende som fingeraftrykket eller opdagelsen af DNA i sig selv.

Opklarede årtier gammel sag

Genetisk slægtsforskning kom i verdenspressens søgelys, da det i 2018 ved hjælp af metoden lykkedes amerikanske efterforskere at opklare en række drab og voldtægter begået i mellem 1974 og 1986 i Californien.

Efter i årtier at have knyttet forbrydelserne til en ukendt gerningsmand, kaldet the Golden State Killer kunne man skride til anholdelsen af den pensionerede politimand Joseph DeAngelo. Den 74-årige seriemorder blev sidste år idømt fængsel på livstid.

Forslagstiller og efterforsker ved Københavns Politi Martin Wittrup Enggaard diskuterede onsdag morgen borgerforslaget efter, at det har opnået 50.000 underskrifter. Foto: Henning Hjorth

Skal fremsættes i folketinget

Selvom muligheden for at benytte genetisk slægtsforskning givetvis vil kunne hjælpe med uopklarede sager, har det både i USA og herhjemme rejst en retspolitisk debat om hvorvidt, metoden giver politiet for vidtrækkende muligheder for at undersøge DNA fra borgere, der ikke har samtykket.

Annonce:

I borgerforslaget har forslagsstillerne forsøgt at imødegå de hensyn ved blandt andet at proklamere, at politiet kun skal benytte genetisk slægtsforskning i alvorlige sager som drab og voldtægt, og kun med en dommerkendelse i hånden.

Herudover er det også en mulighed at lave et dansk statsligt ejet DNA-register, hvor danskere kan vælge at indsende deres DNA til formålet.

Det er uklart, hvornår borgerforslaget vil blive behandlet i folketinget, men Justitsminister Mattias Tesfaye (S) tilkendegav onsdag, at han vil støtte op om forslaget.

Læs borgerforslaget i sin helhed her