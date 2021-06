- Det skal stoppe

Nyheden om det, der ligner overlagt drab på en muslimsk familie, har hurtigt spredt sig til det allerøverste sted i Canada.

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har således natten til tirsdag dansk tid fordømt angrebet.

'Islamofobi har ingen plads nogen steder hos os. Dette had er lumsk og grusomt - og det må stoppe,' skriver han blandt andet på Twitter.

Ifølge politiet var det helt bevidst, at en 20-årig mand søndag aften lokal tid påkørte fem personer fra den samme muslimske familie i byen London i den canadiske delstat Ontario.

En 74-årig kvinde, en 46-årig mand, en 44-årig kvinde og en 15-årig pige mistede livet, mens en niårig dreng er indlagt med alvorlige kvæstelser, efter de blev ramt af den 20-åriges pickup, mens de gik på fortovet.

Adskillige mennesker har været forbi stedet, hvor den muslimske familie blev ramt, for at vise deres medfølelse. Foto: Carlos Osorio/Reuters/Ritzau Scanpix

Den 20-årige flygtede efterfølgende fra stedet, men han blev anholdt omkring 20 kilometer fra stedet.

- Der er beviser for, at det her var en planlagt, overlagt handling, og at familien var et mål på grund af deres muslimske tro, lød det mandag på en pressebriefing fra politiinspektør Paul Waight.

Overvejer terrorsigtelse

Politiet fortæller, at gerningsmanden og ofrene tilsyneladende ikke kendte hinanden på forhånd. Den 20-årige er sigtet for drab og drabsforsøg, og politiet overvejer hvorvidt han også skal sigtes efter en terrorparagraf.

Imens lyder det fra premierministeren, at man står sammen med det muslimske samfund i Canada.

'Jeg er forfærdet over nyheden fra London, Ontario. Til de pårørende til dem, der var terroriseret af gårsdagens hadefulde handling, vi er her for jer. Vi er her også for det barn, der er på hospitalet - du er i vores hjerter, og vi vil tænke på dig, mens du kommer dig,' lyder det fra Trudeau på Twitter.

Han fortæller samtidig, at han blandt andet har været i kontakt med Londons borgmester, Ed Holder.

'Jeg har fortalt dem, at vi vil fortsætte med at bruge alle værktøjer for at bekæmpe islamofobi - og vi er her for dem, der sørger,' skriver han.

Det voldsomme angreb kommer kun få dage efter, at verdens øjne har været rettet mod Canada i en anden sag, hvor en massegrav blev fundet ved en skole.