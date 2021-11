Det ulmer i bande-miljøet: Fandt stort våbenlager

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Det ulmer i bandemiljøet i København efter to skudepisoder, hvor ingen blev ramt. Derfor er politiet godt tilfreds med at have gjort et kæmpe våbenfund i Ballerup, hvor 11 skydevåben, ammunition og lyddæmpere nu er fjernet fra gaden.

Politiet mener, at de farlige våben var til brug i bandemiljøet – uden at konkrete grupperinger nævnes ved navn.

Tirsdag blev en 22-årig mand varetægtsfængslet til 10. december sigtet for besiddelse af ni pistoler og to maskinpistoler samt et endnu ukendt antal skarpe skud og flere lyddæmpere.

Den 22-årige nægter sig skyldig.

Glock i bilen

Han blev mandag ved 18-tiden standset i en BMW i Ballerup, og politiet fandt en Glock-pistol med isat magasin og skarpe skud i bilen.

Efterforskningen førte til en adresse i Ballerup, hvor politiet klokken 20.40 fandt endnu otte pistoler, to maskinpistoler, ammunition og lyddæmpere.

Maskinpistolerne er af mærket Scorpion, som er en kompakt maskinpistol, der er efterspurgt i bandemiljøet. Typen er tidligere brugt ved skyderier og drabsforsøg i København.

Den fængslede 22-årige er ’kendt af politiet’, der ikke ønsker at kommentere hans tilknytning til bandemiljøet nærmere.

– Det er stærkt bekymrende, at vi finder så stort et antal våben og af så farlig karakter. Maskinpistolerne er kun fremstillet til det ene formål, at dræbe, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen, Særlig Efterforskning Øst.

To skyderier

Politiet har mistanke om, at den 22-årige har besiddet de farlige våben i forening med en medgerningsmand. Blandt andet derfor blev grundlovsforhøret ved Retten i Glostrup holdt for lukkede døre.

Det er for tidligt at sige, om våbenfundet kan knyttes til en konflikt i bandemiljøet, som tilsyneladende ligger og ulmer.

I torsdags blev der ved 12.40-tiden affyret en serie skud ved en parkeringsplads i Tingbjerg. Ingen blev ramt, men et projektil gik gennem ruden til et coronatestcenter. Ifølge et vidne på stedet blev der afgivet seks-syv skud.

En hård kerne fra Tingbjerg blev forleden optaget i rockerklubben Satudarah under navnet CPH 202.

Natten til i går blev der affyret skud på Frederiksborgvej i Københavns Nordvestkvarter. Ingen blev ramt.

– Foreløbig ser det ud til, at der er skudt imod en kiosk. Der er affyret flere skud, fortæller Knud Hvass, efterforskningsleder, Københavns Politi.

– Det er for tidligt at sige, om det er banderelateret, men det kan selvfølgelig ikke afvises, siger han.