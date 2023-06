Detaljerede drabsplaner for børnehave

Uhyggelige detaljer kom i dag frem i retssagen mod den 23-årige, som er tiltalt for tre drab og en række drabsforsøg i Field's 3. juli 2022.

Politiet havde på hans telefon fundet et billede af en børnehave, som var taget fra mandens altan. Under ransagningen på hans adresse fandt man efterfølgende en række noter, der matchede billedet. Her havde den tiltalte på en ’to do-liste’ skrevet:

'Find den nemmeste måde at komme ind i Sandslottet på. Tag knive med.'

Der indgår i alt 23 forurettede i sagen om skyderiet i Field's - flere af dem blev ført direkte ned til riffelmanden via en rulletrappe Anklageskriftet mod den 23-årige blev offentliggjort i april.

Middagslur og samling

Han havde også lavet tegninger over stedet, hvor døre, elevatorer, gemmesteder og 'kill-zones' var tegnet ind. Han havde også en liste med institutionens rytme: middagslur, mad og samling.

Annonce:

Den tiltalte sad med hovedet i hånden, mens specialanklager Søren Harbo læste hans noter op. Det tog en rum tid, for han havde også skrevet en del A4-ark omkring sine tanker om livet. Og ikke mindst døden.

- Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er forkert at slå ihjel. Jeg føler ikke had mod nogle, men kun kærlighed.

- Jeg forestiller mig, at når det hele er ovre, så lægger jeg mig ned og skyder mig selv ved siden af de andre. Så kan jeg sove.

Mandens sindstilstand fik man et yderligere indblik i, da der blev afspillet optagelser fra to USB-stik, som politiet havde fundet på hans bopæl. Her messede den korthårede, mørkhårede mand, mens han kiggede ind i kameraet. Talen kredsede om død og drab.

Kan intet huske

- Jeg var som et uskyldigt barn på en legeplads. Indtil samfundet kom og voldtog mig. Derfor skal jeg til at dø og tage liv. Der er mere mening i min egen død end i mit liv, sagde han.

Annonce:

Den tiltalte endte med at tage en riffel og pistol med ind i indkøbscenteret Fields. Her dræbte han tre og udsatte 11 andre for drabsforsøg. Den tiltalte erkender de faktiske omstændigheder. Men han kan ikke huske dem som følge af sin sygdom. Derfor kan han heller ikke afgive forklaring og påstår også straffrihed. Der falder dom i sagen 5. juli.

Københavns Kommune oplyser, at de har tilbud krisehjælp til de ansatte på børneinstitutionen Sandslottet.

Ekstra Bladet dækker også sagen fra Field's LIVE her

Læs også:

Field's skyderiet: Han brugte fars våben