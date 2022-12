DF'er delte central lydfil med Messerschmidt før politiet

Knap to uger efter at Morten Messerschmidt blev dømt for svig med EU-midler og dokumentfalskneri i 2021, dukkede en lydfil op.

Retssagen går nu om, fordi dommeren kunne opfattes som inhabil, og derfor vidner Karsten Lorentzen onsdag i sagen. Han vidnede ikke i første retssag, men får nu muligheden, fordi han har delt en lydfil med offentligheden.

Den tidligere pressemedarbejder husker, at EU fyldte meget på et sommergruppemøde i Skagen i 2015, som formanden for Dansk Folkeparti er tiltalt for uretmæssigt at have fået EU-støtte på knap 100.000 kroner til.

- Der har været en helt specifik EU-del, som også havde med Dansk Folkeparti at gøre. Det var både Dansk Folkeparti og EU, siger han onsdag i Retten på Frederiksberg.

Det står klart, at EU fyldte på mødet, men det centrale spørgsmål er, hvor meget det fyldte.

Lorentzen har været ansat i partiet i knap 20 år som blandt andet pressemedarbejder og har repræsenteret DF i Roskilde byråd i otte år.

Han dækkede sommergruppemødet i Skagen i 2015 og optog lydfilen, da han skrev artikler, som blev bragt i partiets medlemsblade.

Han nævner ikke selv et seminar i sin dækning fra dengang, ligesom det ikke fremgår af programmet. Direkte adspurgt af anklageren kan han ikke sige, om det var i regi af partialliancen Meld, som EU-støtten gik igennem.

- Det kan jeg ikke med sikkerhed sige, om det var Meld, eller det var ECR, eller hvad det har været, siger Karsten Lorentzen.

ECR var den konservative gruppe, som DF netop var skiftet til.

Da den nu annullerede dom faldt, gav Lorentzen sig til at granske sine noter og lydfiler, fordi han mente, at der havde været et særskilt EU-seminar. Dommen konkluderede, at eventuelt EU-stof ikke levede op til reglerne for støtte.

- Jeg kendte ikke til, hvad den indeholdt (lydfilen, red.). Når jeg læser artiklen i EU-magasinet bliver det ikke nævnt, at der var et EU-seminar dagen forinden. Derfor anså jeg det for overflødigt at lede efter ting og sager.

- Men da jeg så dommen, tænkte jeg, at jeg måtte lytte det bedre igennem for at se, om der skulle gemme sig noget, siger Karsten Lorentzen.

Karsten Lorentzen delte lydfilen med Messerschmidt, som kort efter ringede ham op. Men han gik ikke til politiet ud fra en tanke om, at 'det ville ske automatisk'. Politiet fik først kendskab til filen, da Berlingske havde omtalt den.

- Det gjorde jeg ikke ud fra, at jeg ikke tidligere har været indkaldt til afhøring. Jeg havde ikke den opfattelse, at jeg var en del af sagen, siger Lorentzen

Han mener, at Messerschmidt eller en ansat må have delt den med avisen.

Under første retssag sagde Messerschmidt, at EU-seminaret flød sammen med sommergruppemødet. Men nu husker han det som noget særskilt, hvilket er centralt i sagen, da dommen gik på, at EU-delen ikke var adskilt.

Lydfilen er dateret 5. august 2015, som var den sidste af tre dage på mødet på Color Hotel Skagen.

I lydfilen siger Messerschmidt i en bisætning: 'og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti.'

Sagen har kørt i årevis, men alligevel stod Karsten Lorenzen først frem i 2021 efter den første dom. Han er ikke i tvivl om, at der var et EU-seminar, men er 'bekymret for', om indholdet var nok til at opnå støtte.