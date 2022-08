Direktør tiltalt for at voldtage sine ansatte

Direktøren i en virksomhed i København står til flere års fængsel, hvis han kendes skyldig i anklager om seksuel chikane mod og voldtægter af fire kvindelige ansatte.

Det skriver B.T., som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 36-årige direktør.

- Jeg er chefen og har magt. Jeg kan fyre folk, så de aldrig kan få job igen. Jeg betaler dig for at være min luder.

Sådan lød indholdet i nogle af de verbale trusler, som han ifølge tiltalen har fremsat i forbindelse med flere af voldtægterne af de kvindelige medarbejdere, skriver B.T.

Overgrebene fandt angiveligt sted gennem mere end et år fra juli 2019 til august 2020. Her blev fire kvinder udsat for talrige blufærdighedskrænkelser og tre af dem af dem blev også voldtaget, fremgår det ifølge B.T. af anklageskriftet.

Voldtægterne fandt ifølge tiltalen sted både på firmaadressen og i den enes private hjem, men to af kvinderne blev også udsat for en helt usædvanlig form for voldtægt.

Ifølge tiltalen blev de i adskillige tilfælde af direktøren kørt til en parkeringsplads ved Hundige Strand, hvor han meget direkte og truende fik dem til at tage tøjet af og beføle både sig selv og ham, skriver B.T.

Den uofficielle nudiststrand på stedet var ifølge direktøren kendt som en 'sexstrand', hvor andre personer åbenlyst opsøgte fremmede partnere og dyrkede sex.

Under flere af voldtægterne i bilen og i strandområdet lod han derfor fremmede mænd komme tæt på. Både for at de kunne onanere til voldtægten og i nogle tilfælde også ligefrem berøre offeret undervejs, lyder det ifølge B.T. i anklageskriftet.

Sagen kommer for Retten i Glostrup 15. august.

Den er rejst som nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel, hvis han kendes skyldig. Ifølge B.T. vil anklagemyndigheden i givet fald også kræve ham udvist for bestandigt.