Direktører med rockerrelationer efterlod gæld til staten for 36 mio. kr.

To direktører med forbindelse til rockergruppen Bandidos kunne i flere år uhindret oparbejde en gæld på 36 millioner kroner til det offentlige i ubetalt moms og skat.

Og selv om der er gået mere end to år, siden selskaberne gik konkurs, er det tilsyneladende stadig ikke lykkedes myndighederne at retsforfølge direktørerne.

En gennemgang af de to selskaber Rhode Trading og T.H.J Consulting foretaget af Information og erhvervsmediet Finans viser, at Skattestyrelsen tidligt i forløbet havde kig på det ene selskab og bad om adgang til regnskab og kontooplysninger.

Men alligevel blev der ikke grebet ind, og et yderligere tocifret millionbeløb nåede at ryge igennem de to forbundne selskaber, inden de gik konkurs. Det til trods for at der på sociale medier bestemt ikke blev lagt skjul på, at direktørerne havde tilknytning til rockergruppen Bandidos.

Ifølge Hans Fogtdal, der er tidligere anklager i Bagmandspolitiet og i dag advokat med speciale i økonomisk kriminalitet, burde myndighedernes blik være skærpet, når personer fra rocker- og bandemiljøet er indblandet i aktiviteter med store millionbeløb:

- Hvis rockerrelaterede miljøer indgår i en sag, hvor der indgår meget store beløb, vil der normalt fra alle sider være blinkende røde lamper, der advarer og giver grundlag for skærpet opmærksomhed, siger han til Information og Finans.

Han betegner sagen som "undergravende" for befolkningens tillid til, at banker og myndigheder opfylder deres rolle som kontrolorganer.

Per Astrup Madsen blev som konkursadvokat sat til at rydde op i de to selskaber. Han politianmeldte Rhode Trading to gange i 2018, men da han i marts 2021 igen henvendte sig til politiet og spurgte til sagen var der tilsyneladende ikke sket det store.

- Politiet oplyser, at de afventer en tiltalebegæring fra Skattestyrelsen. Og at de forventer, at der kommer en sådan grundet beløbenes størrelser, men at det er mere end et år siden, at de sidst har hørt fra Skattestyrelsen, fortæller Per Astrup Madsen til Information og Finans.

På Christiansborg giver historien ny anledning til kritik af myndighedernes ageren i sager om økonomisk kriminalitet.

- Ganske som i andre sager foretager myndighederne sig øjensynligt intet eller også sendes sagen frem og tilbage mellem politi og skattevæsen, siger Preben Bang Henriksen, retsordfører for Venstre.

Justitsminister Nick Hækkerup henviser til den relevante politikreds.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at de har modtaget en politianmeldelse, men har ellers ingen kommentarer, da sagen er "verserende".

Skattestyrelsen henviser til skatteminister Morten Bødskov (S), der understreger, at han ikke kan kommentere på konkrete sager, men siger generelt:

- Det krænker min og forhåbentligt alle andres retsfølelse, når vi ser machotyper fra eksempelvis rocker- og bandemiljøet med dyr livsstil og machoadfærd i gadebilledet, som de finansierer via svindel med skatter og afgifter og dermed økonomisk kriminalitet. Derfor er det helt afgørende for regeringen, at der sættes hårdt ind, og at det også sker.

Direktør i Rhode Trading er ikke vendt tilbage på henvendelser, mens direktør for T.H.J Consulting ikke har ønsket at tale med Information og Finans.