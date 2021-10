Diskoteks-ballade: Sigtet for at true dørmand med kniv

En 27-årig mand er sigtet for at true med at trække lommekniv og true dørmand, da han i nat blev afvist foran diskotek - efterforsker også mulige trusler mod betjente

En dørmand på Diskotek Retro i Helsingør blev konfronteret med en trukket lommekniv og truet på livet, da han natten til lørdag afviste en 27-årig mand.

Det vurderer Nordsjællands Politi, som sigter den anholdte mand for trusler og for at have båret stikvåben i det offentlige natteliv. Manden bliver ved middagstid fremstillet i grundlovsforhør, og anklager Robert Hansen vil her begære ham varetægtsfængslet af hensyn til politiets videre efterforskning.

Jakob Grell, politikommissær i Nordsjællands Politi, oplyser, at den sigtede i forvejen havde lokalt forbud mod at være på diskoteket, fordi 'han altid laver ballade'.

- Han sagde noget i retning af 'jeg stikker dig ned' til dørmanden, mens han havde kniven fremme. Og alene det, at han havde kniv med i nattelivet viser jo, at han havde ond vilje. Det er et under, at ingen kom til skade, siger Jakob Grell, som leder trusselssagens efterforskning.

Dramatisk anholdelse

Politiet er desuden i fuld gang med at efterforske, hvad der skete, da manden kort efter konfrontationen med dørmanden blev anholdt af to politibetjente.

Det skete ikke langt fra diskoteket i området omkring Stengade.

- Nu skal jeg lige afhøre de to kollegaer grundigt. Men jeg kan sige, at han i forbindelse med anholdelsen havde en kniv på sig - og den var også oppe af lommen. Om der også var tale om trusler, skal vi have undersøgt nærmere, siger Jakob Grell, som ikke i første omgang har sigtet manden for trusler mod personer i et offentligt ombede.

Manden er forud for grundlovsforhøret sigtet efter straffelovens paragraf 266 om trusler på livet og efter den særlige knivlov.