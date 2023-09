DMI varsler voldsomt vejr

DMI varsler lige nu om om voldsomt vejr med kraftig regn, lokale skybrud og torden på Bornholm.

Det skyldes et kraftigt regnvejr over Nordøsttyskland, der har retning direkte mod Bornholm.

Kraftig regn betyder, at der over en periode på seks timer kan falde mere end 24 mm. Et eventuelt skybrud ville betyde, at der skulle falde mere end 15 mm. på en halv time.

Bornholmerne kan dog være heldige, at den mest voldsomme nedbør driver vest eller øst om øen.

Dele af Danmark er mandag blevet ramt af vildt vejr efter en uge med sensommer-vejr Mandag blev dele af Danmark ramt af vildt vejr efter en uge med sensommer-vejr.

Sydsjælland

Varslet gælder fra klokken 8 og indtil klokken 17, men det er ikke kun på Bornholm, at DMI varsler.

Den sydlige del af Sjælland samt Møn, Lolland og Falster forventes også at blive ramt af kraftigt regnvejr, og også her er der risiko for lokale skybrud.

DMI opfordrer derfor til, at man løbende holder øje med nedbørens udvikling og bevægelse.