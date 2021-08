Dna-spor sender narkohandlere bag tremmer

To mænd er ved Retten i Aarhus blevet idømt fem års fængsel for besiddelse af kokain

To mænd fra Aarhus er hver blevet idømt fem års fængsel for besiddelse af en større mængde narko, der er blevet fundet nedgravet på en pendlerplads vest for Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelse.

I 2020 modtog Østjyllands Politi et tip om, at noget mistænkeligt var nedgravet på en pendlerplads ved motorvejsafkørslen ved Skovby mellem Aarhus og Silkeborg.

Derfor tog efterforskere fra Særlig Efterforskning Vest ud til denne afkørsel med en specialtrænet hund.

Her fandt man en nedgravet pose med to blokke med sammenlagt 1,35 kilo kokain. Disse poser blev videresendt til en teknisk undersøgelse for at finde frem til, om der var efterladt dna, som politiet kunne bruge til at finde gerningsmændene.

Dna-spor fandt gerningsmændene

Selve resultatet af dna-undersøgelsen viste med størst mulig sandsynlighed, at de to mænd Nicolai Calmus og Mahad Ahmed har haft fingrene i posen, der var viklet uden om kokainen. Kort tid efter blev mændene anholdt og varetægtsfængslet. Ved en ransagning hos Mahad Ahmed blev der fundet cirka 350 gram hash og 7,50 gram salgsklar kokain.

Onsdag blev begge mænd idømt fem års fængsel for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg. Yderligere blev Nicolai Calmus dømt for flere butikstyverier.

- Resultatet af dommen er tilfredsstillende. Da det er en efterforskningssag, er det også tilfredsstillende, at politiet ved hjælp af dna-spor har fældet gerningsmændene, fortæller anklager Jacob Gents til Ekstra Bladet.

Begge mænd ankede dommen i retten og er fortsat varetægtsfængslede, indtil ankesagen skal behandles i retten.