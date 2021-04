Dobbeltdrab: Offentliggør video af gerningsmand

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd blev dræbt og en tredje blev kritisk såret ved en brutal nedskydning på Nørre Allé i Kalundborg i november sidste år.

Fire mænd i 20'erne sidder allerede varetægtsfængslet i sagen, men politiet formoder, at der kan være flere gerningsmænd på fri fod. De offentliggør derfor nye billeder i sagen i håb om, at offentligheden har oplysninger eller har gjort observationer i dagene omkring drabene.

- Det handler om en kynisk nedskydning på åben gade af tre mænd i november, hvor alle tre blev ramt af flere skud, siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Det tredje offer overlevede på trods af, at han blev ramt af flere skud, og blev udskrevet fra sygehuset efter 10 dage

De fire mænd blev varetægtsfængslet 9. februar i år, og politiet oplyser nu, at deres efterforskning peger på, at der kan være flere gerningsmænd på fri fod

Skyderiet skete på parkeringspladsen ved Meny supermarkedet 17. november sidste år omkring klokken 18.12. Omkring et kvarter senere fik politiet en anmeldelse om, at der holdt en brændende bil på Eskebjergvej i Kalundborg.



- Vi er nu klar til at offentliggøre en videosekvens med en af gerningsmændene, og vi håber i den forbindelse, at borgerne vil hjælpe os med at identificere personen. Vi er desuden interesserede i informationer om, hvor han tidligere er set, hvem han er set sammen med eller andet, der kan formodes at være relevant for politiet, siger politikommissæren.

Her ses en af gerningsmændene til drabet. Politifoto

Foruden den brændende bil på Eskebjergvej, er politiet også interesseret i at få flere informationer om en anden bil. Den blev fundet på gerningsdagen i Kalundborg og er ifølge politiet også relevant for skyderiet.



- Vi fandt en hvid Audi A4 Avant stationcar årgang 2009 holdende på Engvej i Kalundborg på gerningstidspunktet, og den er nu beslaglagt. På bilen var påsat norske, stjålne nummerplader, og bilen indgår nu i efterforskningen af skudepisoden. Derfor er vi meget interesserede i at høre fra borgere, der i dagene op til skudepisoden på Nørre Allé har set den hvide Audi i byen, siger politikommissær Michael Robdrup Andreassen.

Politiet søge oplysninger om en hvid Audi A4 Avant stationcar årgang 2009, som de fandt holdende på Engvej i Kalundborg. Politifoto





Ofrene i sagen var tre mænd i starten af 20'erne fra Storkøbenhavn. Det tredje offer, der overlevede flere skud, blev efter behandling på sygehuset udskrevet efter til dage.

Hvis man har oplysninger kan man kontakte politiet på 114 eller 4635 1448. Den mobile politistation vil ligeledes være opstillet ved Meny i Kalundborg på Nørre Allé i morgen, hvor man kan tale med lokalbetjente.