Dobbeltmorder efter 37 års fængsel: Hvis jeg kom ud, ville jeg slå politifolk ihjel

- De kan godt slippe mig fri. Jeg er ikke farlig mere. Jeg er stille og rolig.

Naum Conevski tvivler ikke. Ikke et sekund. Den 72-årige livstidsfange fastholder stædigt og i strid med sikre vidneudsagn og tekniske beviser, at han er uskyldigt dømt for voldtægt og dobbeltmord.